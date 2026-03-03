Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper: "Hay que volver a poner de moda la minería e invertir en Asturias"

"Sí, hay que volver a poner de moda la minería". Con esta claridad respondió el empresario Javier Targhetta, presidente de la empresa minera onubense Atlantic Copper, a la pregunta que le hizo Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, durante el diálogo que ambos mantuvieron este martes durante las II Jornadas que organiza el suplemento económico ‘Activos’ del grupo editorial -al que pertenece este diario-, celebradas en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Empresario madrileño muy vinculado a Asturias (especialmente a Gijón, ciudad natal de su madre), Targhetta hizo un repaso de la situación tanto de su compañía, perteneciente al grupo estadounidense Freeport-MacMoran, como del sector de la minería a nivel global, especialmente en un momento en el que las llamadas tierras raras (materiales escasos fundamentales en la composición de productos tecnológicos) cumplen un papel determinante en la geopolítica.

El empresario puso un ejemplo muy gráfico de ese valor y esa escasez: "El 60% de la demanda mundial de tierras raras es de un metal llamado neodimio, y todo el neodimio que consume todo el planeta en un año cabe en esta palestra en la que estamos hablando", dijo Targhetta señalando al espacio, de unos pocos metros cuadrados de superficie.

Ese material, precisó Targhetta, se extrae en países como Rusia, Australia, Brasil, Sudáfrica, Canadá o China. El directivo se detuvo a analizar el papel de este último en el panorama mundial: "Nos tiene que preocupar China más que Estados Unidos". ¿Por qué? "Es un país dirigido por un partido, cuando no una sola persona, y, si bien tratar con los chinos no es nada difícil, su comportamiento como país no es el normal en lo que se refiere a las normas internacionales de comercio", argumentó.

Targhetta pronosticó que en el futuro "se producirá un equilibrio entre los países demandantes y los productores de materias primas", y afirmó sin atisbo de dudas que "hay que invertir en España y, desde luego, en Asturias". Respecto a la región, el madrileño apuntó que "se habla de Oriente y Occidente como si fueran la costa Este y Oeste de Estados Unidos, separadas por 5.000 kilómetros", y aseguró que el Principado "es un privilegio de región, de gente y de posibilidades".

En concreto, Targhetta remarcó que "existen unas posibilidades espectaculares en un turismo de calidad en el que el visitante no solo se deje dinero, sino que también haga inversiones".