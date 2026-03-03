Todo lo que se juega Asturias si Trump cumple con su amenaza de cortar el comercio: más de 800 millones en importaciones y gran dependencia energética

La amenaza de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que ha asegurado que pretende “cortar todo el comercio” con España ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a utilizar las bases españolas en la guerra con Irán, puede tener consecuencias económicas directas en Asturias, tanto en el plano comercial como en el energético.

El Principado mantiene una relación claramente asimétrica con Estados Unidos. En 2025, Asturias exportó bienes por valor de 229 millones de euros e importó 834 millones, según los datos de Datacomex/Aduanas. Es decir, importa casi cuatro veces más de lo que exporta, lo que arroja un déficit comercial de 605 millones de euros favorable a EE.UU.

En el capítulo exportador, la concentración es evidente. Las semimanufacturas —acero, hierro y productos metalúrgicos— suman 134 millones, el 58,5 % del total. A ellas se añaden los bienes de equipo, con 72,6 millones (31,7 %). Entre ambos apartados reúnen cerca del 90% de todas las ventas asturianas al mercado estadounidense, lo que refleja la fuerte exposición de la industria pesada regional. El resto de partidas tiene un peso residual: alimentación, bebidas y tabaco (5,3 millones), materias primas (2,6), manufacturas de consumo (2,5), productos energéticos (1,1) y sector del automóvil y bienes duraderos (0,4 millones).

En sentido inverso, las importaciones alcanzan los 834 millones de euros, con una concentración todavía mayor. Los productos energéticos representan 568,1 millones, el 68,1 % del total. Les siguen las materias primas (153 millones, 18,3 %). A distancia aparecen alimentación y bebidas (35,2 millones), manufacturas de consumo (27,6 millones), bienes de equipo (22,6 millones), semimanufacturas (14,1 millones) y sector del automóvil (13,5 millones).

La FADE "observa con preocupación" la situación

“Observamos con preocupación tanto las últimas declaraciones de Trump como las recientes decisiones del Gobierno de España, que han generado una incertidumbre que afecta de forma directa a nuestras empresas. En un contexto internacional ya complicado, es imprescindible que la acción política se guíe por la prudencia y la defensa de los intereses económicos nacionales”, aseguró María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

“No podemos permitir que la falta de previsión y de una voz consensuada en Europa comprometa nuestras relaciones comerciales y estratégicas con un socio de la importancia de Estados Unidos. Las empresas asturianas, y los asturianos, no debemos asumir el coste de decisiones políticas poco ponderadas”, añadió Calvo, quien instó al Ejecutivo a “anteponer la estabilidad del tejido productivo y la protección de nuestros mercados a consideraciones políticas: nuestra economía necesita certidumbre, coherencia y aliados fiables”.

La presidenta de FADE señaló además que la organización espera que el Gobierno “reconduzca las relaciones transatlánticas y garantice la protección de nuestro empleo y de nuestra actividad empresarial”.

A juicio de la patronal, el foco no debe ponerse únicamente en los 229 millones que Asturias exporta, sino sobre todo en los 568 millones de euros en productos energéticos que importa, el 68 % de todas las compras realizadas a EE.UU. Estados Unidos no es un proveedor secundario: es uno de los principales suministradores de gas natural licuado (GNL) a España, con una cuota cercana al 30 % del abastecimiento nacional. En un escenario internacional marcado por la inestabilidad en Oriente Medio, esa dependencia adquiere una dimensión estratégica.

La clave energética

Desde FADE advierten de que un deterioro de las relaciones comerciales no supondría solo perder un mercado relevante para la industria regional, sino poner en riesgo una fuente clave de suministro energético. El contexto es especialmente delicado: Rusia dejó de ser una opción tras la invasión de Ucrania y las sanciones europeas; la crisis diplomática con Argelia —que implicó la suspensión del tratado de amistad y la interrupción del gasoducto Magreb-Europa— cerró otra vía histórica; y la tensión con Irán mantiene en vilo los mercados internacionales de hidrocarburos. El estrecho de Ormuz, enclave estratégico para el tránsito de crudo, permanece cerrado tras el ataque estadounidense.

En ese marco, subrayan desde la patronal, Estados Unidos es una de las pocas alternativas reales disponibles. España no puede permitirse abrir un nuevo frente de incertidumbre energética y debe avanzar hacia una mayor autonomía energética europea, revisando además los calendarios de cierre de infraestructuras estratégicas para garantizar la seguridad de suministro.

“Volvemos a llamar la atención sobre la necesidad de trabajar en una autonomía energética europea y revisar los calendarios de cierre de nuestras infraestructuras energéticas”, concluyen desde FADE.

"No es posible romper de manera unilateral", dice la Cámara de Comercio de Avilés

La Cámara de Comercio de Avilés, presidida por Daniel González, reaccionó a la amenaza de Trump. "Son declaraciones preocupantes. Aunque no es posible romper relaciones de manera unilateral con un país de la UE, pero si nos debe de preocupar que la administración Trump presione a las empresas estadounidenses a reducir o anular sus relaciones comerciales con España. Los tuits de unos y otros los terminan pagando las empresas y trabajadores españoles", indicaron desde la institución.