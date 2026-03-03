Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin
Día internacional de las mujeres

El Nalón alza la voz por el 8M

Los ayuntamientos llevan a cabo una programación especial para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres: cine, talleres y charlas copan la atención bajo el lema "Lo habitual no es neutral"

Presentación de la programación de los concejos del Nalón para el 8M

Presentación de la programación de los concejos del Nalón para el 8M

A.A.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, los cinco concejos del Nalón llevan a cabo la campaña "Lo habitual no es neutral", con la que pretenden denunciar aquellos comportamientos que, no por cotidianos, dejan de atentar contra la igualdad entre hombres y mujeres.

En Langreo, San Martín, Laviana, Sobrescobio y Caso se celebran actualmente diferentes actividades (talleres, teatro, cine, etc.) pensadas para conmemorar el 8-M. La manifestación, el mismo domingo, será esta vez en Villaviciosa, a las 12.30 horas.

Susana de la Fuente

Susana de la Fuente / Cedida a LNE

«Debemos cambiar la sociedad, erradicar las tradiciones machistas y no justificar la desigualdad»

Susana de la Fuente

— Concejala de Igualdad de Langreo

Langreo. Este jueves se proyectará en el Teatro José León Delestal, a las 20.00 horas, la película "Recién nacidas", a las 20.00 horas. El viernes será el día del pleno extraordinario, a mediodía en el Ayuntamiento. La manifestación en Villaviciosa será el domingo. Para la misma, la Concejalía de Igualdad ha puesto un autobús a disposición de las mujeres interesadas en asistir. El día 9 habrá taller de acuarela, entre las 17.30 y las 19.30 horas, en la Casa de Encuentro de las Mujeres, en La Felguera. El día 12, en el mismo lugar y en idéntico horario, habrá otro taller: "Manos que conectan". El día 18, en el Cine Felgueroso, se celebrará una charla sobre inteligencia artificial e igualdad, a mediodía. Por último, el 20 de marzo, a las 20.15 horas, se representará "Todas las mujeres que habito" en el Teatro José León Delestal, a las 20.15 horas.

Gema Suárez

Gema Suárez / Cedida a LNE

«A las mujeres se nos presuponen roles, de forma casi sutil, que van en contra de la igualdad real»

Gema Suárez

— Concejala de Igualdad de San Martín.

San Martín del Rey Aurelio. Este viernes tendrá lugar el pleno extraordinario, a las 12.00 horas en el ayuntamiento. El mismo día, se entregará el cheque-regalo a la ganadora del concurso de carteles y, en el Paseo de la Igualdad habrá un concierto de Silvia Joyanes al que seguirá el reparto de paraguas morados. El sábado, se representará la obra "Somos memoria" en el Aula Cultural Onofre Rojo, a las 19.00 horas. El lunes, día 16, se producirá un encuentro de mujeres en la Asociación Molín de Bras, a las 17.30 horas. Habrá también actuación de L’Esperteyu. El miércoles, día 18, se presentará el libro "Geometría de la memoria", a las 11.00 horas en la Casa de Encuentros. Las actividades seguirán en abril, cuando está previsto el Homenaje de Nonajenarias (día 10), entre otras citas.

Jacoba Suárez

Jacoba Suárez / Cedida a LNE

«La desigualdad cotidiana, la del día a día, pasa mucho más desapercibida porque se viste de normalidad»

Jacoba García

— Concejala de Igualdad de Laviana

Laviana. Dirigidos al alumnado de Primaria y Secundaria, se imparten dos talleres: "Vacunas para el buen trato" y "Mujeres creadoras, mujeres creadas", respectivamente. El jueves, a las 17.30 horas en el CIDAN, se presentará la campaña-taller "Artivismo", dirigida a las Asociaciones de Mujeres de Laviana. El viernes habrá concierto: "Resientes y resilientes", a las 18.00 horas en la Casa de Cultura. También se celebrará otro taller: "Inventoras y caleidoscopios", a las 17.30 horas en la Biblioteca de Barredos, dirigido a niños a partir de 6 años. Por último, Laviana ha habilitado un autobús para poder estar en Villaviciosa en el momento de la manifestación del día 8.

Berta Suárez

Berta Suárez / Cedida a LNE

«Lo habitual no es neutral: la costumbre ha sido una aliada eficaz de la mengua de derechos en las mujeres»

Berta Suárez

— Concejala de Igualdad en Sobrescobio

Sobrescobio. El 21 de marzo, en el centro social de Soto de Agues, se llevará a cabo "Arte y copla", un espectáculo que analiza el relato de una época de la historia de la mujer a través de un repertorio coplero. El día 28 se realizará una salida al Teatro La Laboral, de Gijón, para disfrutar de "Mamma Mía", obra con fuerte perspectiva feminista.

María Garrido

María Garrido / Cedida a LNE

«Lo habitual construye desigualdad si no se cuestiona;visibilizar esto es un acto de consciencia»

María Garrido

— Concejala de Igualdad de Caso

Caso. En el CP El Truébanu, durante toda la semana, se desarrollarán actividades relacionadas con la igualdad. El sábado, en el Centro de Interpretación de Campo de Caso, a las 17.00 horas, se representará la obra "Así es". El día 8, Caso estará en la manifestación de Villaviciosa. Después, se compartirá una comida y una jornada de convivencia para reforzar los lazos entre las mujeres del concejo. Por otro lado, los días 6, 20 y 23 de marzo, entre las 10.30 y las 13.00 horas, se realizará un taller de trámites y gestiones básicas online.

Para consultar toda la programación, los interesados pueden visitar la web: www.mujeresnalon.es.

TEMAS

  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  5. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  6. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  7. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  8. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie

Una decena de empresas asturianas buscan en el Mobile World Congress de Barcelona su hueco en el sector tecnológico

Un ximnasiu pa crecer meyor: el Lastra de Mieres apuesta pola motricidá infantil

Tres sanitarios gijoneses excelentes en el MIR y el EIR, en la Camboya de Kike Figaredo

Tres sanitarios gijoneses excelentes en el MIR y el EIR, en la Camboya de Kike Figaredo

El Nalón alza la voz por el 8M

El Nalón alza la voz por el 8M

«Ganar tiempo y tramitar», esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

«Ganar tiempo y tramitar», esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

Agenda: qué hacer hoy martes 3 de marzo en Asturias

Disparada n'Asturies la compra de vivienda por estranxeros: crez un 43% nos trés años últimos

Disparada n'Asturies la compra de vivienda por estranxeros: crez un 43% nos trés años últimos

L'asturiana GAM llogra un beneficiu récor de 6,5 millones al meyorar la eficiencia de les sos operaciones

L'asturiana GAM llogra un beneficiu récor de 6,5 millones al meyorar la eficiencia de les sos operaciones
Tracking Pixel Contents