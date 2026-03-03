El Nalón alza la voz por el 8M

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, los cinco concejos del Nalón llevan a cabo la campaña "Lo habitual no es neutral", con la que pretenden denunciar aquellos comportamientos que, no por cotidianos, dejan de atentar contra la igualdad entre hombres y mujeres.

En Langreo, San Martín, Laviana, Sobrescobio y Caso se celebran actualmente diferentes actividades (talleres, teatro, cine, etc.) pensadas para conmemorar el 8-M. La manifestación, el mismo domingo, será esta vez en Villaviciosa, a las 12.30 horas.

Susana de la Fuente / Cedida a LNE

«Debemos cambiar la sociedad, erradicar las tradiciones machistas y no justificar la desigualdad» Susana de la Fuente — Concejala de Igualdad de Langreo

Langreo. Este jueves se proyectará en el Teatro José León Delestal, a las 20.00 horas, la película "Recién nacidas", a las 20.00 horas. El viernes será el día del pleno extraordinario, a mediodía en el Ayuntamiento. La manifestación en Villaviciosa será el domingo. Para la misma, la Concejalía de Igualdad ha puesto un autobús a disposición de las mujeres interesadas en asistir. El día 9 habrá taller de acuarela, entre las 17.30 y las 19.30 horas, en la Casa de Encuentro de las Mujeres, en La Felguera. El día 12, en el mismo lugar y en idéntico horario, habrá otro taller: "Manos que conectan". El día 18, en el Cine Felgueroso, se celebrará una charla sobre inteligencia artificial e igualdad, a mediodía. Por último, el 20 de marzo, a las 20.15 horas, se representará "Todas las mujeres que habito" en el Teatro José León Delestal, a las 20.15 horas.

Gema Suárez / Cedida a LNE

«A las mujeres se nos presuponen roles, de forma casi sutil, que van en contra de la igualdad real» Gema Suárez — Concejala de Igualdad de San Martín.

San Martín del Rey Aurelio. Este viernes tendrá lugar el pleno extraordinario, a las 12.00 horas en el ayuntamiento. El mismo día, se entregará el cheque-regalo a la ganadora del concurso de carteles y, en el Paseo de la Igualdad habrá un concierto de Silvia Joyanes al que seguirá el reparto de paraguas morados. El sábado, se representará la obra "Somos memoria" en el Aula Cultural Onofre Rojo, a las 19.00 horas. El lunes, día 16, se producirá un encuentro de mujeres en la Asociación Molín de Bras, a las 17.30 horas. Habrá también actuación de L’Esperteyu. El miércoles, día 18, se presentará el libro "Geometría de la memoria", a las 11.00 horas en la Casa de Encuentros. Las actividades seguirán en abril, cuando está previsto el Homenaje de Nonajenarias (día 10), entre otras citas.

Jacoba Suárez / Cedida a LNE

«La desigualdad cotidiana, la del día a día, pasa mucho más desapercibida porque se viste de normalidad» Jacoba García — Concejala de Igualdad de Laviana

Laviana. Dirigidos al alumnado de Primaria y Secundaria, se imparten dos talleres: "Vacunas para el buen trato" y "Mujeres creadoras, mujeres creadas", respectivamente. El jueves, a las 17.30 horas en el CIDAN, se presentará la campaña-taller "Artivismo", dirigida a las Asociaciones de Mujeres de Laviana. El viernes habrá concierto: "Resientes y resilientes", a las 18.00 horas en la Casa de Cultura. También se celebrará otro taller: "Inventoras y caleidoscopios", a las 17.30 horas en la Biblioteca de Barredos, dirigido a niños a partir de 6 años. Por último, Laviana ha habilitado un autobús para poder estar en Villaviciosa en el momento de la manifestación del día 8.

Berta Suárez / Cedida a LNE

«Lo habitual no es neutral: la costumbre ha sido una aliada eficaz de la mengua de derechos en las mujeres» Berta Suárez — Concejala de Igualdad en Sobrescobio

Sobrescobio. El 21 de marzo, en el centro social de Soto de Agues, se llevará a cabo "Arte y copla", un espectáculo que analiza el relato de una época de la historia de la mujer a través de un repertorio coplero. El día 28 se realizará una salida al Teatro La Laboral, de Gijón, para disfrutar de "Mamma Mía", obra con fuerte perspectiva feminista.

María Garrido / Cedida a LNE

«Lo habitual construye desigualdad si no se cuestiona;visibilizar esto es un acto de consciencia» María Garrido — Concejala de Igualdad de Caso

Caso. En el CP El Truébanu, durante toda la semana, se desarrollarán actividades relacionadas con la igualdad. El sábado, en el Centro de Interpretación de Campo de Caso, a las 17.00 horas, se representará la obra "Así es". El día 8, Caso estará en la manifestación de Villaviciosa. Después, se compartirá una comida y una jornada de convivencia para reforzar los lazos entre las mujeres del concejo. Por otro lado, los días 6, 20 y 23 de marzo, entre las 10.30 y las 13.00 horas, se realizará un taller de trámites y gestiones básicas online.

Para consultar toda la programación, los interesados pueden visitar la web: www.mujeresnalon.es.