Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Un viaje desde la capital hasta la villa de Jovellanos tendrá un coste superior de 37 euros

Un taxi.

Un taxi. / Juan Plaza

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

El precio del taxi en Oviedo, Gijón y Avilés subirá este año un 6,72%. Las nuevas tarifas fueron aprobadas el pasado 27 de febrero en Consejo de Gobierno. Se trata de un aumento superior al de 2025, cuando fue del 3,71%. La actualización del coste responde a una petición de los tres ayuntamientos, consensuada con las asociaciones profesionales.

De este modo, la bajada de bandera en horario diurno (el coste inicial) pasará de 2,17 a 2,32 euros; el kilómetro recorrido de 1,18 a 1,26; la hora de espera de 28,95 a 30,90; y la carrera mínima (el importe más bajo que puede cobrar el taxista por un servicio) de 5,09 a 5,43. Con todo, un viaje de Oviedo a Gijón o viceversa tendría un coste aproximado de 37,8 frente a los 35,4 de 2025.

La actualización de precios incluye también un incremento del 25% para las fiestas de Avilés (del 22 al 30 de agosto), Gijón (del 7 al 16 de agosto) y Oviedo (del 14 al 21 de septiembre), los días laborables de lunes a jueves, desde las 22.00 hasta las 07.00 horas, y los viernes desde las 22.00 hasta las 9.00, y desde las 14.00 horas hasta las 7.00 del lunes. Asimismo, este aumento es aplicable para otros festivos de Gijón: Reyes, Martes de Carnaval, el 17 de febrero y el 9 de febrero de 2027.

La subida de tarifas también afecta a las nocturnas: la bajada de bandera pasará de 2,32 a 2,90 euros; el kilómetro recorrido de 1,26 a 1,57; la hora de espera de 30,90 a 38,63; y la carrera mínima de 5,43 a 6,79 euros.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la actualización incluye precios diferentes para Nochebuena y Nochevieja. En ambos días los taxis aplicarán la tarifa nocturna de día, es decir entre las 07.00 y 22.00 horas, y un aumento del 50% por la noche, desde las 22.00 y las 09.00 horas. Así, la bajada de bandera queda en 3,47 euros, el kilómetro recorrido en 1,89, la hora de espera en 46,36, y la carrera mínima en 8,15.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  4. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
  8. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

Asturias, la segunda comunidad autónoma en la que más baja el paro: la región registra 601 desempleados menos

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

Disfruta de la cocina de un Estrella Michelin en Ferpel Gastronómico: Asturias en cada bocado en este completo menú

"Ganar tiempo y tramitar", esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

"Ganar tiempo y tramitar", esa es la vía que sugieren los expertos para salvar el futuro de La Pereda y el de Hunosa

Agenda: qué hacer hoy martes 3 de marzo en Asturias

Impulso a los estudios de Educación Social ante la escasez de profesionales: todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso

Impulso a los estudios de Educación Social ante la escasez de profesionales: todas las plazas de la Universidad de Oviedo para el próximo curso

La rebelión contra el Huerna se aviva, con cuatro cartas a Óscar Puente (sin respuesta) y los transportistas hartos: "Asturias está crucificada"

La rebelión contra el Huerna se aviva, con cuatro cartas a Óscar Puente (sin respuesta) y los transportistas hartos: "Asturias está crucificada"

El aviso de ayuntamientos sobre el coste de ampliar la temporada de chiringuitos en Asturias: "¿Nos va a financiar el Principado?"

El aviso de ayuntamientos sobre el coste de ampliar la temporada de chiringuitos en Asturias: "¿Nos va a financiar el Principado?"
Tracking Pixel Contents