Nueva subida del precio del taxi en Asturias: así quedan las tarifas en Oviedo, Gijón y Avilés

El precio del taxi en Oviedo, Gijón y Avilés subirá este año un 6,72%. Las nuevas tarifas fueron aprobadas el pasado 27 de febrero en Consejo de Gobierno. Se trata de un aumento superior al de 2025, cuando fue del 3,71%. La actualización del coste responde a una petición de los tres ayuntamientos, consensuada con las asociaciones profesionales.

De este modo, la bajada de bandera en horario diurno (el coste inicial) pasará de 2,17 a 2,32 euros; el kilómetro recorrido de 1,18 a 1,26; la hora de espera de 28,95 a 30,90; y la carrera mínima (el importe más bajo que puede cobrar el taxista por un servicio) de 5,09 a 5,43. Con todo, un viaje de Oviedo a Gijón o viceversa tendría un coste aproximado de 37,8 frente a los 35,4 de 2025.

La actualización de precios incluye también un incremento del 25% para las fiestas de Avilés (del 22 al 30 de agosto), Gijón (del 7 al 16 de agosto) y Oviedo (del 14 al 21 de septiembre), los días laborables de lunes a jueves, desde las 22.00 hasta las 07.00 horas, y los viernes desde las 22.00 hasta las 9.00, y desde las 14.00 horas hasta las 7.00 del lunes. Asimismo, este aumento es aplicable para otros festivos de Gijón: Reyes, Martes de Carnaval, el 17 de febrero y el 9 de febrero de 2027.

La subida de tarifas también afecta a las nocturnas: la bajada de bandera pasará de 2,32 a 2,90 euros; el kilómetro recorrido de 1,26 a 1,57; la hora de espera de 30,90 a 38,63; y la carrera mínima de 5,43 a 6,79 euros.

Asimismo, la actualización incluye precios diferentes para Nochebuena y Nochevieja. En ambos días los taxis aplicarán la tarifa nocturna de día, es decir entre las 07.00 y 22.00 horas, y un aumento del 50% por la noche, desde las 22.00 y las 09.00 horas. Así, la bajada de bandera queda en 3,47 euros, el kilómetro recorrido en 1,89, la hora de espera en 46,36, y la carrera mínima en 8,15.