El PP denuncia el "afán antiganadero" del Gobierno de Asturias tras rechazar más de 4.300 solicitudes de ayudas al campo

"Esto desmonta el relato triunfalista" del Ejecutivo de Barbón, opina el diputado Luis Venta, quien reclama una rectificación

Una vaca y un ternero en un prao de la región.

Una vaca y un ternero en un prao de la región. / Cedida a LNE

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Un total de 4.326 solicitudes de ayudas ganaderas denegadas por parte del Gobierno del Principado en 2024. Lo ha denunciado este martes el diputado del PP Luis Venta, quien asegura que tal proceder "desmonta el relato triunfalista del Ejecutivo socialista asturiano, que presume de apoyo a la ganadería mientras demuestra su afán antiganadero y deja fuera a cientos de profesionales del sector primario”.

Según Venta, esas ayudas han sido borroadas "de un plumazo". Las aportaciones económicas -establecidas para seis líneas de ayudas- llegan a denegarse hasta en un 80% en el caso de solicitantes referidos al engorde sostenible de terneros, asegura el PP. "Evidencia una gestión que castiga al campo asturiano mientras intenta vender una imagen idílica de respaldo al sector”, critica el diputado.

 Las resoluciones de concesión salen este mismo martes en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA). Los cálculos del PP son los siguientes:

  • Engorde sostenible de terneros: 539 solicitudes, con un 80% denegadas (430 ganaderos fuera).
  • Ganadería extensiva de ovino y caprino de carne (16,52 €/animal): 337 solicitudes, con un 81% denegadas (273 excluidas).
  • Producción sostenible de leche de oveja y cabra (15,25 €/animal): 46 solicitudes, con un 41% denegadas (19 excluidas).
  • Engorde de terneros nacidos en la explotación (32,3 €/animal): 4.542 solicitudes, con un 70% denegadas (3.153 fuera).
  • Producción de leche de vaca: 1.992 solicitudes, con un 3% denegadas (62 excluidas).
  • Ganadería extensiva de vacuno de carne (91-100 €/animal): 6.494 solicitudes, con un 6% denegadas (389 excluidas).

Para el diputado popular, resulta especialmente grave que en líneas estratégicas como el engorde sostenible de terneros o el apoyo al ovino y caprino extensivo se estén rechazando hasta ocho de cada diez solicitudes. “Son precisamente las explotaciones que más necesitan respaldo para garantizar su viabilidad, fijar población y sostener el medio rural”, subraya Venta.

Luis Venta.

Luis Venta. / PP

 El Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) establece que el objetivo de estas ayudas es garantizar la viabilidad económica de las explotaciones, reforzar su sostenibilidad y competitividad, y reducir el riesgo de abandono de la actividad productiva, clave también desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, critica Venta, “el Ejecutivo asturiano está haciendo justo lo contrario: dejar sin apoyo a quienes sostienen el territorio”.

PAC entre "incertidumbre"

Además, Venta subraya que en junio de 2025 finalizó el plazo para abonar las ayudas de la PAC 2024, lo que "añade incertidumbre· a cientos de familias que dependen de estos ingresos para mantener abiertas sus explotaciones. “El campo asturiano no necesita esta propaganda estéril a la que nos tiene acostumbrado este Gobierno incapaz. El campo asturiano necesita que su gestión sea eficaz y, sobre todo, necesita un compromiso real que se demuestra con hechos”.

Noticias relacionadas y más

El parlamentario exige al Gobierno del Principado que rectifique, revise las denegaciones y garantice que ningún ganadero viable se quede atrás por culpa de una mala planificación o de trabas administrativas.

