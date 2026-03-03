La rebelión contra el Huerna se aviva, con cuatro cartas de Asturias a Óscar Puente (sin respuesta) y los transportistas hartos: "Asturias está crucificada"

La tensión política por el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) vuelve a subir de intensidad en Asturias. El Principado (PSOE e IU) remitió ayer una «nueva comunicación» al Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, en la que reiteró «formalmente» la petición de suspensión «temporal del peaje ante las afectaciones acreditadas a la movilidad derivadas de las obras en ejecución y de las limitaciones recurrentes en la red viaria alternativa». Como ya hiciese en las ocasiones anteriores, el Ministerio ni siquiera contestó a esta solicitud.

El Gobierno asturiano realizó este movimiento, a través de la Consejería de Movilidad, que dirige Alejandro Calvo, tras conocer una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña —que aplica la doctrina del Tribunal Supremo— y que obliga a la concesionaria Audasa a devolver a los usuarios de la AP-9 gallega el dinero correspondiente al pago del peaje durante los atascos generados entre 2015 y 2018 a causa de varias obras.

En Asturias se vive una situación similar con el Huerna, autopista privatizada y gestionada por Aucalsa. El peaje cuesta 16,20 euros, el precio más alto de su historia, pese a que un colosal argayo dificulta la circulación desde noviembre de 2024 y a que las obras en la mayoría de los túneles, que deberían haber finalizado en diciembre, todavía no han concluido y provocan también limitaciones de velocidad.

«El Principado considera necesario que el Ministerio analice de forma específica la situación actual de la AP-66 y valore la adopción de medidas temporales de suspensión del peaje o, en su caso, mecanismos de compensación proporcional en los días en que se constate una significativa reducción de la fluidez del tráfico», aseguró el Gobierno regional, recordando también el desprendimiento en la carretera del puerto de Pajares, vía alternatia al peaje. Según el Principado, se han registrado «episodios reiterados de circulación irregular, retenciones prolongadas y velocidades muy reducidas», entre otros factores.

Sin respuesta del Ministerio y tensión política creciente

Transportes no solo hace oídos sordos a la petición de Asturias —rechaza siquiera debatir la posibilidad de eliminar el peaje—, sino que tampoco contesta a los diferentes escritos que el Principado ha ido remitiendo al Ministerio. En los últimos meses, Asturias se ha dirigido por escrito en al menos cuatro ocasiones por asuntos relacionados con el peaje. Tres de ellas han sido relativas a las obras.

Antes de la de ayer, en febrero, la Consejería envió una carta después de que el Ministerio levantase momentáneamente un peaje en Madrid (M-12) al cortarse otra autovía cercana. La gratuidad duró solo unas horas. Hubo al menos otro escrito en ese sentido, y otro más —este firmado de forma conjunta con Galicia y Castilla y León— en el que las comunidades pedían el fin del Huerna y de la AP-9, basándose en el dictamen de la Comisión Europea que considera irregular la ampliación de las concesiones de ambas infraestructuras.

Tampoco consta respuesta alguna del Ministerio, que declinó ayer valorar esta nueva carta del Principado, que ya ha iniciado un procedimiento para que se declare nulo el peaje. La situación ejemplifica la tensa relación entre Asturias y el equipo de Óscar Puente, prácticamente desde que el ministro juró su cargo, a cuenta de los retrasos en los trenes Avril y del vial de Jove, y ya abiertamente deteriorada por todo lo relativo al Huerna.

La manifestación en Oviedo, en la que todos los partidos, empresarios y sindicatos reclamaron al ministro el rescate del peaje del Huerna, supuso un punto de no retorno en las relaciones entre ambas administraciones, gobernadas por el PSOE.

«Lo que está ocurriendo con el Huerna no es una incidencia puntual, es consecuencia de la falta de decisiones del Ministerio de Transportes: meses de afecciones en la autopista y limitaciones en la vía alternativa mientras se mantiene íntegro el peaje como si el servicio fuera normal, trasladando sobrecostes e incertidumbre a nuestras empresas», asegura María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que pidió «respuestas, hechos y soluciones». La FADE ha pedido formalmente el fin del Huerna mediante un procedimiento de nulidad, igual que ha hecho el Principado.

El sector del transporte, por su parte, pide más atención respecto a Asturias. «El Ministerio tiene a Asturias crucificada, no contestan a nada que ponga “Asturias”. Ni están ni se les espera», se queja Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra.

Manuel Ángel García, de Cesintra, lo ve de forma similar. «La sensación que tiene el transporte respecto a Madrid es de abandono. Se agradece la insistencia del Principado, pero no les hacen ni caso. Esas cartas que mandan es como si las mandase yo. No tienen peso ninguno en Madrid porque el ministro no les hace ni caso», asegura.

Otro actor del proceso contra el Huerna es Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, que presentó una denuncia ante la Fiscalía respecto a las obras, basándose en la sentencia de la AP-9 gallega. «Seguimos esperando y creemos que hay pruebas bien claras para que devuelvan el dinero», indicó.