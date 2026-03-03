Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sentencia pionera que le da la razón a una trabajadora asturiana: deberán indemnizarla por abuso temporal

CSIF Asturias celebra la sentencia que reconoce el derecho a indemnización por cese temporal, sin importar la posterior obtención de plaza fija, y anima a reclamar a trabajadores en situación similar

Fachada de una residencia del ERA

Fachada de una residencia del ERA / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

Pionera histórica en el Principado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado una sentencia pionera en el Principado al reconocer el derecho a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado a una trabajadora del ERA que, tras años encadenando contratos temporales, logró estabilizar su plaza.

La resolución, fechada el 2 de marzo de 2026, estima el recurso interpuesto por los servicios jurídicos de CSIF y concluye que la trabajadora tiene derecho a ser indemnizada por su cese como personal temporal, pese a hacer obtenido posteriormente una plaza fija en el proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021.

Más de una década de servicios

La empleada afectada venía prestando servicios desde 2005. En 2018, tras superar el plazo máximo legal en situación de interinidad por vacante, los servicios jurídicos del sindicato CSIF reclamaron judicialmente su reconocimiento como indefinida no fija, condición que le fue reconocida por los tribunales.

En 2025 consiguió plaza fija dentro del proceso extraordinario de estabilización. Sin embargo, tras su cese como trabajadora temporal, el sindicato presentó una nueva demanda solicitando la indemnización correspondiente por el abuso previo a la contratación.

El TSJA considera que la obtención de una plaza fija no constituye por sí misma una reparación suficiente frente al abuso de la temporalidad en fraude de ley. La sentencia aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha reiterado que los procesos selectivos no pueden considerarse una medida sancionadora adecuada frente al uso abusivo de contratos temporales en el sector público.

De este modo, el tribunal asturiano entiende que la indemnización debe actuar como medida reparadora frente al perjuicio sufrido por la trabajadora. Se trata de la primera sentencia de este tipo en Asturias, lo que abre la puerta a que miles de trabajadores laborales de empresas públicas, ayuntamientos y del propio Principado puedan reclamar en situaciones similares.

Desde CSIF Asturias subrayan que el derecho a indemnización nace del cese como personal laboral temporal, con independencia de que después se haya obtenido plaza fija. Podrán reclamar quienes ya tengan reconocida judicialmente la condición de indefinido no fijo y también quienes, aun sin sentencia previa, puedan acreditar que su contratación temporal se encontraba en fraude de ley.

