Tres sanitarios gijoneses excelentes en el MIR y el EIR, en la Camboya de Kike Figaredo

Ellos dos son médicos y ella es enfermera. Gijoneses los tres. El pasado 24 de enero realizaron sus exámenes MIR y EIR. Tres días después, viajaron a Camboya para realizar un voluntariado sanitario con la ONG Sauce y el jesuita Kike Figaredo. Y, todavía en el país asiático, han recibido la noticia de los excelentes resultados obtenidos en las pruebas, con unos puestos que les permitirán realizar la especialidad que deseen y en el hospital del país que prefieran.

Ignacio de la Vega Morán ha conseguido el puesto 60 del examen para médico interno residente (MIR). José Bermejo Cifuentes, el 118 también del MIR. Y Ana Cuetos Menéndez, el 33 de la prueba de enfermeras (EIR), lo que la convierte en una de las asturianas mejor clasificadas, sino la mejor, en el examen nacional. Al examen de medicina, se presentaron 15.283 candidatos para 9.276 plazas. Al de enfermería, 8.753 aspirantes para 2.279 puestos.

Estos tres jóvenes gijoneses han elegido la provincia de Battambang (donde el también gijonés Kike Figaredo ejerce como prefecto apostólico) como destino de una estancia de descanso y de cooperación. Han estado un mes haciendo voluntariado y ahora prevén seguir unos días más para hacer turismo. “Ha sido una experiencia increíble. El trabajo de Sauce es espectacular. Estamos muy contentos. Hemos aprendido mogollón, hemos estado súper bien acogidos, tanto por otros voluntarios que hay aquí, españoles, como por Kike, como por todo el personal camboyano que tienen contratado. Hemos estado tremendamente felices”, enfatizan.

Planes inmediatos y a medio plazo

Los dos médicos se prepararon en la Academia MIR Asturias, y Ana Cuetos en Plan EIR por vía online. Estudiaron, respectivamente, en la Facultad de Medicina de Oviedo y en la Facultad de Enfermería de Gijón. Y, antes, Ignacio de la Vega y Ana Cuetos en el colegio de la Inmaculada, y José, en el Codema.

En relación con su futuro inmediato, los resultados logrados en el MIR y el EIR les otorgan una capacidad de elección total. Ana Cuetos tiene claro que realizará la especialidad de matrona, pero aún no tiene decidido en qué hospital. “Barajo varias opciones. Quiero informarme muy bien de qué se ofrece en cada hospital y en cada ciudad”, explica. Ignacio de la Vega tiene decidido “al 99 por ciento” especializarse en Pediatría en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Y José Bermejo se confiesa “superindeciso”. “No tengo ni idea de lo que voy a hacer ni de qué va a ser de mí. Mi idea es formarme fuera de Asturias y confío en tomar una buena decisión”, asevera.

Sobre el futuro después de realizar la especialidad, Ignacio de la Vega quiere quedarse a trabajar en Asturias: “Quizás haciendo alguna estancia en algún otro hospital para algún tema específico de formación, pero yo me veo viviendo en Asturias siempre”.

Aunque baraja formarse fuera, Ana Cuetos también quiere trabajar en Asturias: “Me parece que los equipos de trabajo son muy buenos, que tanto las enfermeras como las matronas de aquí hacen un trabajo increíble. Me encantaría poder trabajar en el HUCA o en Cabueñes o en el San Agustín de Avilés o en cualquier otro hospital”.

José Bermejo quiere formarse fuera, “pero más que nada para tener la experiencia, para poder vivir fuera de casa unos años y después volver”. “Asturias es de los sitios con mejor calidad de vida de España y como soy de aquí, ¿qué más puedo pedir? Ojalá pueda quedarme”, indica.

Claves del éxito

Sobre los exámenes MIR y EIR, coinciden en apuntar que en sus excelentes resultados “hay una parte muy importante que es de suerte”, aunque reconocen que “ha habido muchísimo trabajo de fondo, pero eso pueden decirlo también el resto de participantes” en las pruebas.

José Bermejo destaca “el apoyo de mi familia, de mis amigos, que al final hizo que tuviera como única preocupación el examen, estudiar, llevarlo lo mejor posible y no volverme loco en el intento”.

Ana Cuetos subraya la calidad de la preparación de la Facultad de Enfermería de Gijón: “Nos han dado mucha base y eso ayuda mucho a enfrentarse al examen”.

No tienen una opinión muy formada sobre la llegada a Asturias de universidades privadas con titulaciones sanitarias: “Hacen falta médicos, eso está claro. El problema es que muchos luego se van”.

En sus familias, hay algunos profesionales sanitarios. En la de Ignacio de la Vega, “lo más próximo que tengo es una tía política enfermera”. En el caso de José Bermejo, su madre es técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en Cabueñes y una tía enfermera en el Hospital de Jove. Y la madre de Ana Cuetos también es enfermera (y ejerció tiempo atrás), pero actualmente es profesora en el colegio de la Inmaculada.

Javier Cachero Bermúdez, en Egipto. / LNE

Otro gijonés, Javier Cachero Bermúdez, ha obtenido el puesto 206 en el examen MIR. Tiene un hermano que es residente de quinto año en el área de Cardiología del HUCA. Su objetivo nítido es realizar la especialidad en el complejo sanitario ovetense. “Dudo entre tres especialidades: cardiología, digestivo u oncología médica”, señala. Reconoce que su hermano mayor le ha influido “mucho” tanto en elegir carrera como en las especialidades que prefiere. Ambos estudiaron en el Instituto Montevil y en la Facultad de Medicina de Oviedo, y prepararon el examen en la Academia MIR Asturias. Ayer lunes regresó de un viaje a Egipto con amigos de la carrera.