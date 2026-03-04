Agenda: qué hacer hoy miércoles 4 de marzo en Asturias

Oviedo

Los retos del Derecho Internacional ante la opresión que sufre la mujer

Beatriz Vázquez Rodríguez, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo e investigadora principal de Ingender, hablará a las 19.30 horas de los retos del Derecho Internacional ante la opresión que sufre la mujer, tomando como ejemplo las acciones del régimen talibán de Afganistán contra mujeres y niñas. La presentará Isabel Rodríguez-Uría, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Oviedo. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19:00 horas, se celebrará en el Salón de Actos del RIDEA (Palacio del Conde de Toreno, Plaza de Porlier, nº 9-1º, Oviedo) la conferencia titulada "Del Colegio Mayor Salmantino de San Salvador de Oviedo a América: la proyección de sus colegiales asturianos en la Edad Moderna", impartida por D. Carlos Díaz Santos, dentro del III Ciclo de Conferencias "Asturianos en Indias", coordinado por D. José A. Álvarez Castrillón y organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Festival de Danza

El Teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas, una de las citas destacadas del Festival de Danza 2026 con la representación de El lago de los cisnes a cargo del Ballet Preljocaj. La coreografía firma Angelin Preljocaj sobre la música de Piotr Ilich Chaikovski, con aportaciones musicales adicionales, en una propuesta que revisita el gran clásico del repertorio romántico. Las entradas tienen un precio de 48 euros para patio de butacas, platea y entresuelo; 40 euros en principal; y 25 euros en anfiteatro y general.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas, la presentación de "La ética de la crueldad", la nueva obra de José Ovejero, publicada por Galaxia Gutenberg. El autor estará acompañado por Celso Miranda en un encuentro literario abierto al público en el que se abordarán las claves de este libro en el centro de Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Corto Gijón

Quinta jornada del festival Corto Gijón, que se desarrollará hasta el 7 de marzo. A las 18.00 horas, en la Escuela de Comercio, habrá varias proyecciones de la "Sección Oficial 1". A partir de las 19.30 horas, de la "Sección Oficial 2".

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, Ferla Megía ofrecerá un concierto en el teatro Jovellanos, enmarcado en el ciclo "Encaja2".

Jornadas educativas

A las 18.00 horas, tendrá lugar la conferencia "Las adicciones digitales y su incidencia en la salud mental y en la educación de los niños/as y jóvenes", a cargo de Gerardo M. Fernández González, doctor en Pedagogía y Licenciado en Psicología Clínica. A las 19.20 horas, habrá una mesa redonda bajo el título "Análisis crítico sobre el uso de las distintas redes sociales y videojuegos por parte de niños/as y jóvenes". Intervendrán, aparte de Gerardo M. Fernández González, los alumnos David Amador Ferro y Lola Ayllón Borreguero. También Melissa Valdés Vázquez, directora del Centro de Profesores y Recursos de Gijón-Oriente. Moderará Carmen Pérez Portillo, licenciada en Psicología y orientadora escolar. Se enmarca la actividad en las jornadas educativas "La influencia de móviles y redes sociales en la salud mental de la juventud".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, José Girón Garrote, catedrático de Historia de la Universidad de Oviedo y miembro de la Real Academia de la Historia de España desde 2002, presentará el libro "Viajando en tren. Tomo 1_(1947-1986)". Le acompañará Luis Arias González, doctor en Historia.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La inauguración será a las 19.00 horas. La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Además, la exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Homenaje en La Arena

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado de La Arena, habrá un homenaje a Ana María Piñera, vecina del barrio y fundadora del grupo de baile "Aires de Asturias" junto a su marido Luis Alonso. Actuarán las "Pandereteres de La Providencia".

Charla en El Polígono

A las 19.00 horas, en la sede vecinal del Polígono, tendrá lugar la charla "Liry: en el ‘infierno’", de Lilián Azañón Fernández. Se trata de un "audio-relato ilustrado de una experiencia que ningún hijo debería vivir".

Exposición en El Llano

Hasta el 8 de marzo podrá visitarse, en la planta baja del centro comercial Los Fresnos, la exposición "Ellas", de las artistas asturianas Itziar Sánchez, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Sabel Castaño y Natalia Falcó.

Exposición en La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Exposición en La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 5 de abril se podrá visitar la exposición "Depósito de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA)". Y hasta el 5 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Teatro hecho en Asturias. "La balada del Norte"

Basada en la novela gráfica de Alfonso Zapico, "La balada del norte" llega al teatro Palacio Valdés hoy a las 20.00 horas. El precio de las entradas es de entre 8 y 12 euros y se pueden adquirir en las taquillas de la Casa de Cultura, del mismo teatro y a través de la página web. Trata La aventura de más de 100 personajes, representados por ocho intérpretes, que llega hasta la Revolución asturiana del 34.

Exposición de pintura "Monet y los impresionistas"

La escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge hasta el 12 de marzo la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo "Monet y los impresionistas", que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de lunes a jueves laborables de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición "Materia Madre. La castaña como memoria y materia"

Manuel Persa expone en la Factoría Cultural su muestra de esculturas creadas con Biocastanar, un biocompuesto creado por el artista a partir de cáscara de castaña. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Mercado semanal en Piedras ­Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

"Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición "Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

El poemario ilustrado "Cantos de amor por la tierrina" se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición "Cantos de amor por la tierrina", un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.