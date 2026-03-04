La ayuda millonaria que Educación dará este año a los ayuntamientos para costear sus escuelas infantiles
Un total de 55 centros de 0 a 3 años dependen de los concejos y necesitan apoyo económico del Principado para costear su personal y otros gastos de funcionamiento, como el material didáctico
Más de 15 millones de euros. Esa es la ayuda que la Consejería de Educación concederá este año a los 25 ayuntamientos asturianos que tienen escuelas infantiles, según recoge el plan estratégico de subvenciones para los ejercicios 2026-2028, publicado este miércoles en el Bopa. En concreto, serán 15.085.272 euros para 55 escuelinas.
La aportación del Principado es para financiar los gastos de personal educativo, de manutención del alumnado y de otros gastos, como el material didáctico, para el funcionamiento de las escuelinas. Los ayuntamientos cubren todo lo demás: mantenimiento, limpieza, vigilancia de instalaciones, consumos energéticos, agua y calefacción...
Para este año, la Consejería de Educación calcula unos costes en las escuelinas de más de 15 millones, de los cuales 11.485.272 euros corresponden al periodo de enero a agosto. Se estima además, según recoge el Bopa, un coste para financiar las escuelas municipales de Oviedo y Gijón para el periodo de septiembre-diciembre del curso 2026-2027 de 3.600.000 euros, que por su volumen se prevé que sean las últimas en integrarse a la red autonómica.
El importe total, no obstante, se reducirá en los ejercicios de 2027 y 2028 por la integración progresiva en la red autonómica de las escuelinas de los ayuntamientos. En la actualidad son un total de 55, con 252 unidades a jornada completa y 2 a media jornada.
Red autonómica
En agosto del pasado año, el Gobierno asturiano firmó la adhesión de los primeros veintidós ayuntamientos cuyas escuelas municipales pasarán a estar gestionadas por el Principado con 64 unidades, 721 niños y 135 profesionales entre técnicas de educación infantil y maestros que ejercen la dirección. Además, a lo largo de los últimos meses, el Principado ha abierto otras 16 escuelinas propias en las que hay matriculados 174 niños. Por tanto, el curso arrancó en septiembre con la red ya a pleno funcionamiento con, de momento, 895 escolares.
Los ayuntamientos que están en la red autonómica son Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.
