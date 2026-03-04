Bomberos de Llanes y Cangas de Onís acuden a Cantabria para apagar un espectacular incendio en una nave industrial
El fuego se inició antes de las tres de la madrugada en una nave
Bomberos del SEPA con base en los parques de Llanes y Cangas de Onís, junto al jefe de la zona Oriental del servicio, ha acudido en la mañana de este miércoles al polígono industrial de Los Tánagos, en la localidad cántabra de Prellezo, cerca de Pesués, donde se había declarado un pavoroso incendio en una nave industrial. Se trata de unn fábrica de pinturas.
El 112 Cantabria recibió aviso pasadas las tres de la madrugada, momento en el que se movilizaron hasta tres parques de bomberos autonómicos, más los municipales de Torrelavega y Santander, la Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Rionansa.
A su llegada al punto del incidente los efectivos se encontraron con un incendio completamente desarrollado y muy virulento, alimentado por el tipo de materiales, altamente combustibles, que contiene la nave debido a su actividad.
Los primeros parques en llegar han centrado su labor en bajar la carga de calor, que ya había provocado el colapso de la cubierta, y en la contención de las llamas para evitar la afección a otras infraestructuras.
Para la realización de estas tareas se ha movilizado en apoyo para la dotación de agua a los bomberos de Cantabria con base en Reinosa, bomberos de Torrelavega y bomberos de Santander, que han aportado también al operativo un vehículo de intervención en altura.
Hasta cinco dotaciones de bomberos trabajaban en la mañana de este miércoles para bajar la carga de calor, ya muy disminuida, y cortar la propagación horizontal para evitar la afección de otras naves, viviendas y ganaderías.
En torno a las diez de la mañana acudieron los bomberos con base en Llanes y Cangas de Onís, para apoyar en las labores de extinción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
- La Facultad mejor valorada de la Universidad de Oviedo, según un ranking mundial, desvela su secreto: 'Apostamos por la calidad