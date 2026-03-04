Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bomberos de Llanes y Cangas de Onís acuden a Cantabria para apagar un espectacular incendio en una nave industrial

El fuego se inició antes de las tres de la madrugada en una nave

Las llamas salen por la cubierta de la nave industrial.

Las llamas salen por la cubierta de la nave industrial. / 112 Cantabria

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Bomberos del SEPA con base en los parques de Llanes y Cangas de Onís, junto al jefe de la zona Oriental del servicio, ha acudido en la mañana de este miércoles al polígono industrial de Los Tánagos, en la localidad cántabra de Prellezo, cerca de Pesués, donde se había declarado un pavoroso incendio en una nave industrial. Se trata de unn fábrica de pinturas.

El 112 Cantabria recibió aviso pasadas las tres de la madrugada, momento en el que se movilizaron hasta tres parques de bomberos autonómicos, más los municipales de Torrelavega y Santander, la Guardia Civil y la Agrupación de Protección Civil de Rionansa.

A su llegada al punto del incidente los efectivos se encontraron con un incendio completamente desarrollado y muy virulento, alimentado por el tipo de materiales, altamente combustibles, que contiene la nave debido a su actividad.

Estado del incendio a la llegada de los bomberos asturianos.

Estado del incendio a la llegada de los bomberos asturianos. / SEPA

Los primeros parques en llegar han centrado su labor en bajar la carga de calor, que ya había provocado el colapso de la cubierta, y en la contención de las llamas para evitar la afección a otras infraestructuras.

Para la realización de estas tareas se ha movilizado en apoyo para la dotación de agua a los bomberos de Cantabria con base en Reinosa, bomberos de Torrelavega y bomberos de Santander, que han aportado también al operativo un vehículo de intervención en altura.

Equipos desplazados al incendio.

Equipos desplazados al incendio. / SEPA

Hasta cinco dotaciones de bomberos trabajaban en la mañana de este miércoles para bajar la carga de calor, ya muy disminuida, y cortar la propagación horizontal para evitar la afección de otras naves, viviendas y ganaderías.

En torno a las diez de la mañana acudieron los bomberos con base en Llanes y Cangas de Onís, para apoyar en las labores de extinción.

