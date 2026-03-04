Caen el delincuente que inspiró al "Malamadre" de la "Celda 211", y "Toni el Portugués", de la "operación Angliru", en un operativo antidroga a caballo entre Asturias y León

Una operación iniciada en enero del año pasado y desarrollada en Asturias y León se ha saldado con una decena de detenidos, entre ellos algunos nombres "ilustres", como Santiago Cobos, el exrecluso que inspiró al personaje de "Malamadre" de la película "Celda 211", y que mató al policía Juan Andrés Arroyo Asensio en 1995 cuando trataba de escapar de los Juzgados de Gijón; y Antonio P. de F., "Toni el Portugués", conocido por varios operativos de drogas, como la "operación Angliru", que permitió la incautación de tres kilos de heroína y otros dos de cocaína, y por la que se impusieron penas de 84 años de cárcel.

Este miércoles pasaron a disposición de la magistrada Begoña Fernández, de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, Plaza número 3, siete de los diez detenidos. Tres de ellos, incluido "Toni el Portugués", fueron enviados a prisión, y el resto, incluido Santiago Cobos, defendido por el letrado Carlos Hernández Fierro, quedaron en libertad.

La operación se ha saldado con la incautación de dos kilos de éxtasis, 609 gramos de cocaína, otros 360 de heroína y poco más de un kilo de hachís, hallados en la casa de Morcín de "Toni el Portugués". A José Ramón F. M., alias "Mirín", se le encontraron en su casa de la calle Obispo Lauzurica otros 13 gramos de cocaína y 10 de hachís.

Se trata de la persona inicialmente investigada por la Policía Nacional, de la que partió el hilo que llevó a la detención del resto. Los vecinos denunciaron a la Policía la presencia de toxicómanos acudiendo a comprar heroína a su casa. También acudía a un bar de San Lázaro, donde se detectó que "Toni el Portugués" le entregaba cantidades de droga.

"Toni el Portugués" residía con su pareja en la localidad portuguesa de Peraboa, pero acudía casi semanalmente a Asturias para entregar la droga, acompañado de la mujer, S. del R. A. En Morcín guardaban los estupefacientes en dos viviendas.

Los agentes de la Policía Nacional ha realizado un total de siete registros en viviendas de Oviedo (uno de ellos en la calle San Lázaro, del que dio cuenta LA NUEVA ESPAÑA), Lugones, Riosa, Argame (en Morcín, dos viviendas) y Palanquinos, en León.

Santiago Cobos, de 56 años, 26 de ellos en prisión, acumuló hasta 15 condenas que sumaban 60 años de prisión y llegó a estar 16 encerrado en aislamiento, aunque, desde 2012, estaba en libertad condicional. Delincuente de larga data, cometía atracos, organizó motines en prisión y en 1995 mató a un policía de un disparo cuando trataba de fugarse con otro preso FIES, Juan Redondo, de los Juzgados de Gijón.