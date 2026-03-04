Las dos competencias que mide el informe PISA y que Educación reforzará en las aulas de la concertada con 140.000 euros

Los colegios y familias de la red concertada asturiana recibirán este año casi 900.000 euros en ayudas de la Consejería de Educación. Así se desprende del plan estratégico de subvenciones para los ejercicios 2026-2028, que este miércoles publicó el departamento que encabeza Eva Ledo en el Bopa. En concreto, serán 898.670 euros, que van desde ayudas para la compra de libros de texto hasta la puesta en marcha de proyectos pedagógicos, como los de comprensión lectora y competencia matemática.

Estos dos van encaminados a mejorar los resultados de los alumnos asturianos en los famosos informes PISA (Secundaria) y TIMS (Primaria), en los cuales los centros del Principado salen siempre en los primeros puestos del país. Para reforzar estas dos competencias, el Gobierno regional destinará 140.000 euros a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

A continuación se detallan todas las ayudas que vienen en el plan estratégico y que afectan a la concertada:

El objeto de esta subvención es la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico a los alumnos y alumnas de los niveles obligatorios de enseñanza con menor nivel de renta per cápita escolarizados en centros docentes privados concertados del Principado de Asturias. El importe para 2026 asciende a 596.170 euros.

Esta ayuda busca promover la realización de proyectos pedagógicos en materia de innovación metodológica para el fomento de la lectura, mejora de la convivencia escolar y adquisición de competencias TIC. Las convocatorias son plurianuales, de 112.500 euros. Así, la convocatoria de este año se desglosa de la siguiente forma: 83.250 euros en 2026 y 29.250 en 2027.

Con 30.000 euros previstos para este año, esta subvención busca financiar proyectos pedagógicos dentro del llamado PROA+, que consiste en fomentar las buenas prácticas educativas utilizando metodologías innovadoras para aumentar el porcentaje de alumnos que finaliza con éxito la ESO y disminuir las tasas de abandono escolar.

Es otro de los objetivos de la Consejería de Educación: promover la coeducación. Para ello, el Principado destinará este año 20.000 euros a los centros privados sostenidos con fondos públicos para que realicen proyectos pedagógicos que vayan encaminados a este fin.

Educación también presta apoyo a los colegios e institutos concertados para que desarrollen proyectos de refuerzo de comprensión lectora entre el alumnado de Primaria y Secundaria. La ayuda será de 50.000 euros este año.

Al igual que la comprensión lectora, la competencia matemática es uno de los aspectos que evalúa el famoso informe PISA en los alumnos asturianos. De ahí, el interés por reforzar ambas disciplinas. En este caso, la subvención será de 90.000 euros este año.