Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: "Nos están hundiendo, es desesperante"

"Ya nos han cancelado un pedido desde Estados Unidos y el Gobierno español no ayuda en nada", lamenta el productor de quesos Pascual Cabaño, socio del chef José Andrés

Trump asegura que España es un aliado "terrible" y que ha ordenado "cortar todo el comercio"

Europa Press

Yago González

Yago González

Oviedo

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cortar de cuajo las relaciones comerciales entre su país y España en represalia por la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis de Irán, ya están teniendo consecuencias palpables en la economía asturiana. Ya hay una víctima con nombre y apellido: el productor lácteo Pascual Cabaño, responsable de comercialización de Quesos del Rey Silo, establecidos en Pravia. "Teníamos un pedido para Estados Unidos para el próximo lunes, pero nos lo han cancelado por proceder de España". "Nos están hundiendo y nadie nos ayuda, es desesperante", clama el empresario.

Uno de los socios de Rey Silo es el popular chef mierense José Andrés, establecido en Washington D.C. Esa es una de las razones por las que el mercado estadounidense representa un 13,6% de las ventas totales de la quesería, especializada en la elaboración con leche cruda. Los envíos de Rey Silo al país norteamericano suelen agruparse junto a otros productos lácteos de distintos puntos de España y cargarse en un contenedor refrigerado que viaja en barco hasta su destino.

El maestro quesero Ernesto Madera con producción de la marca Mamá Marisa, que exportan a EE UU.

Pero la empresa importadora ha cancelado el siguiente cargamento, previsto para el lunes que viene. "Lo han decidido así porque ya les ha sucedido que, cuando llegan los cargamentos a los puertos de Estados Unidos, si proceden de España son apartados, por lo que la carga se deteriora y se pierde", explica Cabaño.

Un palé con quesos del Rey Silo que tenía EE UU como destino.

El empresario, además, afirma que esta última escalada verbal entre Trump y Pedro Sánchez es el colofón a una senda de dificultades que comenzó hace más de un año con el inicio de la guerra arancelaria. "Solicitamos ayuda al Principado y este nos dijo que hablarían con el Gobierno de España. Pero este aprobó ayudas para las grandes empresas, no para micropymes como la nuestra. No nos han ayudado en absolutamente nada, y nosotros no tenemos el músculo financiero suficiente como para pedir un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO)", reprocha.

El conflicto comercial, que ahora escribe un nuevo episodio con las amenazas de Trump contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su posición respecto a la crisis de Irán, han pasado una gravosa factura a la compañía láctea praviana. Cabaño pone cifras al asunto: "Antes, nuestras ventas allí suponían el 25%, y ese porcentaje se ha reducido a casi la mitad".

