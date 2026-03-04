Controlar cómo va la huerta desde el sofá de casa con IA: la nueva herramienta a disposición de los agricultores y ganaderos asturianos

Controlar el cultivo, cómo evoluciona, saber si hay que intervenir... Todo, sin moverse desde el sofá de casa. Es la nueva herramienta Nax Solutions que el BBVA ha empezado a poner a disposición de los agricultores en Asturias y el resto de España, enmarcada en la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026.

La aplicación, que se puede usar en el móvil y en web, permite el seguimiento de cultivos mediante inteligencia artificial e imágenes vía satélite. "Es una solución tecnológica diseñada para mejorar la gestión de sus explotaciones, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones en un entorno cada vez más competitivo y condicionado por la climatología", explican en la entidad bancaria.

La aplicación permite monitorizar las parcelas a través de imágenes satelitales sobre las que se aplican seis soluciones de análisis basadas en IA como el contenido del agua, la clorofila, la biomasa, la detección de anomalías, la estimación de producción cualitativa y la imagen normal sin filtros. "Además, incorpora herramientas de gestión que permiten realizar un seguimiento de las incidencias detectadas y contar con una visión continua y detallada del estado de los cultivos", abundan.

La gestión de la PAC

Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC y sus ingresos agrarios con soluciones de financiación adaptadas a su actividad diaria. La entidad pone a su disposición productos como el anticipo de la PAC y el ‘Agropréstamo campaña y cría’ en condiciones especiales, con el objetivo de facilitar liquidez y apoyar las necesidades del día a día de las explotaciones. Para los jóvenes tienen condiciones especiales.

“El campo vive una transformación profunda en la que la tecnología se está integrando de forma natural en el día a día de las explotaciones. BBVA quiere estar cerca de los agricultores también en ese proceso, facilitando herramientas útiles y pensadas para quienes toman decisiones cada jornada sobre el terreno y necesitan información clara para gestionar mejor su actividad”, dice el responsable de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.