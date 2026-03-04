Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Controlar cómo va la huerta desde el sofá de casa con IA: la nueva herramienta a disposición de los agricultores y ganaderos asturianos

La aplicación y web, del BBVA, incluye imágenes vía satélite y datos sobre agua, anomalías o biomasa

Seguimiento de un cultivo a través del móvil.

Seguimiento de un cultivo a través del móvil. / LNE

M. Riera

Oviedo

Controlar el cultivo, cómo evoluciona, saber si hay que intervenir... Todo, sin moverse desde el sofá de casa. Es la nueva herramienta Nax Solutions que el BBVA ha empezado a poner a disposición de los agricultores en Asturias y el resto de España, enmarcada en la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026.

La aplicación, que se puede usar en el móvil y en web, permite el seguimiento de cultivos mediante inteligencia artificial e imágenes vía satélite. "Es una solución tecnológica diseñada para mejorar la gestión de sus explotaciones, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones en un entorno cada vez más competitivo y condicionado por la climatología", explican en la entidad bancaria.

La aplicación permite monitorizar las parcelas a través de imágenes satelitales sobre las que se aplican seis soluciones de análisis basadas en IA como el contenido del agua, la clorofila, la biomasa, la detección de anomalías, la estimación de producción cualitativa y la imagen normal sin filtros. "Además, incorpora herramientas de gestión que permiten realizar un seguimiento de las incidencias detectadas y contar con una visión continua y detallada del estado de los cultivos", abundan.

La gestión de la PAC

Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC y sus ingresos agrarios con soluciones de financiación adaptadas a su actividad diaria. La entidad pone a su disposición productos como el anticipo de la PAC y el ‘Agropréstamo campaña y cría’ en condiciones especiales, con el objetivo de facilitar liquidez y apoyar las necesidades del día a día de las explotaciones. Para los jóvenes tienen condiciones especiales.

Noticias relacionadas

“El campo vive una transformación profunda en la que la tecnología se está integrando de forma natural en el día a día de las explotaciones. BBVA quiere estar cerca de los agricultores también en ese proceso, facilitando herramientas útiles y pensadas para quienes toman decisiones cada jornada sobre el terreno y necesitan información clara para gestionar mejor su actividad”, dice el responsable de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  4. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  5. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
  8. La Facultad mejor valorada de la Universidad de Oviedo, según un ranking mundial, desvela su secreto: 'Apostamos por la calidad

El Grupo Español de Mieloma, con fuerte protagonismo de Cabueñes y el HUCA, opta al "Princesa de Asturias" por su modelo de cooperación global

Controlar cómo va la huerta desde el sofá de casa con IA: la nueva herramienta a disposición de los agricultores y ganaderos asturianos

Controlar cómo va la huerta desde el sofá de casa con IA: la nueva herramienta a disposición de los agricultores y ganaderos asturianos

La ayuda millonaria que Educación dará este año a los ayuntamientos para costear sus escuelas infantiles

La ayuda millonaria que Educación dará este año a los ayuntamientos para costear sus escuelas infantiles

Bomberos de Llanes y Cangas de Onís acuden a Cantabria para apagar un espectacular incendio en una nave industrial

Bomberos de Llanes y Cangas de Onís acuden a Cantabria para apagar un espectacular incendio en una nave industrial

Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias

Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias

La odisea de Elena, la joven asturiana con una "devastadora" enfermedad rara que conmovió a la Reina Letizia

La odisea de Elena, la joven asturiana con una "devastadora" enfermedad rara que conmovió a la Reina Letizia

Piloña pone en valor su materia prima

Piloña pone en valor su materia prima

Movilización por el 8M: la Asociación Feminista comparte su fondos de arte con los asturianos

Tracking Pixel Contents