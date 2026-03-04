El Grupo Español de Mieloma, con fuerte protagonismo de Cabueñes y el HUCA, opta al "Princesa de Asturias" por su modelo de cooperación global

La candidatura del Grupo Español de Mieloma (GEM) al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional será presentada oficialmente por Philippe Moreau, presidente de la International Myeloma Society.

En este colectivo de especialistas desempeñan un protagonismo notable varios hematólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo) y del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón).

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en las células plasmáticas en la médula ósea. Se trata del segundo cáncer hematológico más frecuente, con 5 casos nuevos por cada 100.000 personas al año. Aunque la enfermedad generalmente se diagnostica en pacientes mayores de 65 años, esta neoplasia maligna también aparece en personas menores de 40 años.

Esta propuesta pone el foco no solo en una trayectoria científica de referencia, sino en un modelo de colaboración internacional nacido en España que ha conectado continentes y transformado la supervivencia del mieloma múltiple. La red cooperativa del GEM, integrada por más de 100 hospitales españoles, actúa además como plataforma vertebradora en Europa, América, Asia y Oceanía.

El respaldo a la candidatura ha sido amplio y diverso. Se han recibido decenas de cartas procedentes de centros hospitalarios y sociedades científicas de Hematología de todo el mundo. Entre ellas figuran más de 70 firmadas por directores de hospitales españoles; 18 remitidas desde Estados Unidos y Canadá (incluyendo instituciones como Clínica Mayo, Mount Sinai y Universidades de Harvard, Boston, San Francisco y Miami); 11 de grupos cooperativos europeos de países como Francia, Holanda, Alemania y Reino Unido; 15 de redes latinoamericanas, además de otras procedentes de China, India, Japón y Australia. Además de Asociaciones y Fundaciones como la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma (CEMMP), la Fundación Josep Carreras y FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas), entre otras

Unificación de criterios diagnósticos y terapéuticos a escala global

A lo largo de tres décadas, el GEM ha impulsado avances que han permitido unificar criterios diagnósticos y terapéuticos a escala global. Gracias a este trabajo, la supervivencia del mieloma múltiple ha pasado de dos o tres años a superar la década. Entre sus contribuciones más destacadas figuran los Criterios Internacionales de Respuesta al Tratamiento (1998), la estandarización de la Enfermedad Mínima Residual —hoy referencia regulatoria internacional— y la incorporación de la biopsia líquida.

Su participación en ensayos clínicos multinacionales ha sido determinante para la aprobación de nueve de los 18 nuevos tratamientos desarrollados en los últimos veinte años, incluyendo terapias innovadoras como los anticuerpos biespecíficos y las CAR T.

Impacto positivo en Latinoamérica

Latinoamérica representa uno de los ejes centrales de la candidatura. La creación del GELAMM (Grupo de Estudio Latinoamericano de Mieloma Múltiple), la formación de más de 1.700 hematólogos y los programas continuados de transferencia de conocimiento han contribuido a reducir desigualdades reales en el acceso a tecnología y estándares diagnósticos.

El GEM es miembro fundador de las principales redes internacionales de mieloma y participa en más del 80 % de los consensos globales. Su excelencia científica —reconocida con premios internacionales y con investigadores situados en el top 1% mundial— se apoya en un modelo de cooperación abierta que ha transformado la práctica clínica y mejorado la vida de miles de pacientes.