Ian Bostridge evoca el espíritu del romanticismo alemán con la OSPA

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrece esta semana –mañana, jueves, en el teatro Jovellanos de Gijón y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en ambos casos a las 20.00 horas– la décima cita de su temporada de abono, titulada "Tras el diluvio". La velada musical, que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, contará con la participación del tenor británico Ian Bostridge y estará dirigida por Nuno Coelho.

El programa de este concierto oscila entre el romanticismo alemán y la sensibilidad poética del siglo XX. Abrirá la cita la "Obertura trágica", op. 81, de Johannes Brahms, una pieza de gran densidad emocional, marcada por los contrastes, que evidencia el lado más solemne y dramático del compositor hamburgués.

Le seguirá "Les illuminations", un ciclo de nueve canciones para tenor de Benjamin Britten estrenadas en 1940. Esta obra es una invitación a escuchar la brillante orquestación del compositor británico y dejarse envolver por la sugerente unión del texto de Arthur Rimbaud y la interesante partitura de Britten. Su protagonista será el reconocido tenor británico Ian Bostridge, una de las voces más influyentes de la música clásica contemporánea, de extraordinaria sensibilidad y rigor expresivo. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos galardones internacionales, ha cantado en las principales salas y teatros de ópera y con algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo.

La segunda mitad del concierto quedará conformada por la "Sinfonía número 4 en re menor", op. 120, de Schumann, en la reorquestación de 1851 a cargo del propio compositor. Esta versión presenta una instrumentación más robusta y una mayor coherencia estructural, sin renunciar a la particular visión del mundo del compositor, pianista y crítico musical alemán.

Encuentro con el público

Antes de la cita ovetense, Nuno Coelho, director artístico y titular de la OSPA, mantendrá un encuentro con el público, a las 19.15 horas, en la sala de conferencias número 1 de la tercera planta del Auditorio.

Noticias relacionadas

Las entradas para esta décima cita de abono, de hora y media de duración, están a la venta, a 19, 21 o 24 euros, para las localidades de general, entresuelo y patio de butacas, respectivamente, en la taquilla del Jovellanos de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 para el concierto de Gijón y en la del Auditorio Príncipe Felipe, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas (la misma tarde del concierto) a 21 euros en anfiteatro y 24 en el patio de butacas, para el de Oviedo.