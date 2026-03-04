Una innovadora piscina de olas, un túnel del viento, hoteles, restaurantes y viviendas: el ambicioso proyecto en Mieres que negocian con Hunosa

En Hunosa son conscientes de que el tiempo no corre a su favor. La decisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de anular el permiso ambiental para convertir la térmica de La Pereda en una central de biomasa pone en claro riesgo la viabilidad futura de la empresa pública. La compañía tiene ante sí un escenario incierto, pero no cesa en su empeño de mantenerse en pie, apostando por proyectos de diversificación. Uno de ellos ha sido planteado por un grupo de empresarios, interesado en construir en terrenos de la hullera en Mieres un gran complejo deportivo y de ocio, con una gran piscina de olas como atractivo principal.

Los promotores se reunieron hace unos días con directivos de Hunosa y representantes sindicales para presentarles los detalles de su propuesta. La pieza clave del proyecto es una gran piscina de olas, que sería ejecutada con la ayuda tecnológica de Wavegarden, una ingeniería líder en el mercado emergente de tecnologías de generación de olas y que cuenta con proyectos en Estados Unidos, Brasil o Australia, entre otros países.

En España, la firma está detrás de un laboratorio de olas en País Vasco (Wavegarden LAB) o de la laguna de 23.000 metros cuadrados prevista en la futura ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Solo la adquisición de esta máquina de olas, empleada por surfistas profesionales para entrenar, supondría un desembolso de 12 millones de euros.

El proyecto incorpora también un túnel del viento –instalación con potentes ventiladores que genera una corriente de aire controlada para hacer simulaciones– así como espacio para otras disciplinas deportivas. Pero no se queda solo ahí. La propuesta incluye restaurantes (en uno de ellos muestra interés un chef Michelin), tiendas, hoteles y viviendas.

Los impulsores han visto en los terrenos de Hunosa condiciones idóneas para construir el complejo, concretamente en varias parcelas ubicadas en Mieres, al lado del río y las vías del tren. Calculan que ocupará una superficie de 80.000 metros cuadrados. En los próximos días presentarán el proyecto definitivo a Hunosa, con toda la documentación requerida por la empresa. Si esta da el visto bueno, se procedería a la compra del suelo.

Gran rentabilidad

La inversión superaría los 40 millones de euros, de los que Hunosa aportaría algo más de diez, quedando como socia. El resto correspondería a los empresarios y a un fondo de inversión. La previsión es que, si la empresa pública da luz verde, el desarrollo de la iniciativa pueda crear empleo desde el inicio, aunque la construcción llevaría al menos dos años. La inversión estaría rentabilizada en siete años, según los promotores de la iniciativa.

"Es un proyecto que tiene en cuenta el entorno en el que se ubica y el medio ambiente. Se va a cuidar el ecosistema. Queremos hacer algo muy cuidado", explica José Ayuso, de Esencial Tours, un turoperador con una importante trayectoria de 25 años en eventos musicales y deportivos, y que colabora con 8.000 agencias de viaje. Esa trayectoria, precisamente, ayudaría a atraer a Asturias "turismo de calidad los doce meses del año", señala el empresario.

El promotor asturiano de la iniciativa sería el encargado de buscar los fondos que financien el proyecto y es la mano que está detrás de que Wavegarden se interesase, según pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA. "Estamos ante un proyecto muy rentable. A Wavegarden le llegan muchísimas peticiones de ciudades que quieren una instalación de estas características, y los tenemos con nosotros", asegura.

Prioridad a asturianos

En este sentido, confía en que la tramitación burocrática no tenga dificultades y agradece que Hunosa "está colaborando mucho". Según explica, la empresa pública busca con esta apuesta "generar empleo y regenerar la zona". "Espero que el proyecto pueda salir adelante porque es importante para Asturias, y me gustaría que iniciativas de estas características ayuden a la región", afirma.

Ayuso adelanta que su intención es darles prioridad a empresas regionales. "Asturias tiene muchas posibilidades", destaca, por lo que espera que pueda salir adelante. Según afirma, el proyecto ya ha despertado interés en otros municipios si en Mieres finalmente no es posible su construcción.

Fuentes conocedoras de la negociación confirmaron los contactos que está habiendo entre Hunosa y los promotores, y se mostraron a favor de evaluar la propuesta. La posibilidad de construir una piscina de olas en las cuencas no es descabellada ni nueva. Hace un año, el SOMA-FITAG-UGT presentó un ambicioso proyecto para revitalizar los valles de Aller en los que ya se planteaba la creación de una piscina de olas. En su presentación hablaban ya de la ingeniería Wavegarden.

Otros proyectos

La empresa pública tiene en cartera varias iniciativas, a expensas de lo que ocurra finalmente con La Pereda. Estas van encaminadas a transformar los recursos tradicionales de la actividad minera en activos para el desarrollo sostenible y las nuevas energías. El Ayuntamiento de Langreo aprobó recientemente la modificación urbanística que permitirá transformar las instalaciones del pozo Fondón en una planta de hidrógeno verde, lo que requerirá una inversión de 18 millones de euros (la mitad será financiado con fondos europeos).

Además, se prevé n centro de almacenamiento de datos en el pozo San Jorge (Aller) o la transformación de Carrio en polo de la ‘food tech’ (tecnología alimentaria).