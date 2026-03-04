Jueves y viernes de barro en Asturias: la borrasca "Regina" trae lluvia con polvo en suspensión
La borrasca "Regina" provocará fuertes tormentas y un descenso notable de las temperaturas máximas
El jueves lloverá barro en Asturias y en gran parte de España con la llegada de una nueva borrasca, de nombre "Regina", que traerá tormentas. "La presencia de polvo en suspensión hará que los chubascos sean en forma de lluvias de barro", explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La borrasca "Regina" generará vientos procedentes del norte de África, transportando polvo en suspensión a la Península y Baleares. Aunque la nueva borrasca afectará sobre manera al este y sur del país, dando lugar a un "cambio de tiempo importante", también llegará al Norte y concretamente a Asturias lo hará por la tarde cuando se esperan "chubascos persistentes".
Este miércoles ya se aprecian en algunas zonas de la región, como Llanes, la presencia de calima en el ambiente, tal como reportan los usuarios en redes sociales.
Con la llegada de la borrasca a Asturias también descenderán de forma notable las temperaturas máximas y pasarán de los 22 a los 15 grados.
¿Hasta cuándo durará la lluvia de barro?
Desde la Aemet son prudentes. "Es probable que los chubascos continúen los siguientes días, con mayor intensidad y persistencia en el norte de la fachada mediterránea y zonas del Cantábrico occidental, perdiendo intensidad en el área mediterránea a partir del domingo 8", explican.
En Asturias, la situación meteorológica no mejorará el viernes. Se esperan chubascos persistentes que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas segurián bajando. Con este panorama, el Principado entra un fin de semana marcado por las tormentas y la inestabilidad.
