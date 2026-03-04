Langreo celebra el 8M con múltiples actividades

Langreo vuelve a celebrar el Día Internacional de la Mujer con un programa pensado para reunirse, escuchar y reivindicar bajo el lema "Lo habitual no es neutral", pensado por los cinco Ayuntamientos del Valle del Nalón en una acción conjunta para reclamar la igualdad entre mujeres y hombres.

La agenda arranca mañana, jueves, a las 20.00 horas con la proyección de "Recién nacidas" en el Teatro José León Delestal de La Felguera. Dirigida por los hermanos Dardenne, el film es un drama social que narra la vida de cinco madres adolescentes — Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naïma — que conviven en un centro maternal en Lieja, Bélgica. La película retrata sus luchas diarias, el desarraigo y el esfuerzo por construir un futuro mejor. La entrada a la proyección será libre hasta completar el aforo.

El viernes, 6 de marzo, a las 12.00 horas, tendrá lugar el acto institucional con la celebración del pleno extraordinario del 8 M en el que se procederá a la lectura y aprobación de una moción institucional. Durante la sesión intervendrá musicalmente el alumnado el CEIP Benedicto Bembibre.

El domingo tendrá lugar la manifestación regional, que este año se desarrollará en el concejo de Villaviciosa. Con el objetivo de facilitar la asistencia el consistorio langreano ha puesto a disposición de las personas interesadas un autobús gratuito. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 5 de marzo.

Tras la manifestación del 8 M el programa continuará con diferentes propuestas. Así, el 9 de marzo de 17.30 a 19.30 horas, Susana Fernández Vázquez impartirá un taller de acuarela en la Casa de Encuentro de las Mujeres. En este mismo espacio el jueves ,12 de marzo, de 17.30 a 18.30 horas, Jéssica Rodríguez Barredo tomará el relevo con el taller artístico "Manos que conectan".

El miércoles, 18 de marzo, a las 12.00 horas, habrá una charla que versará sobre "La inteligencia artificial: oportunidades y amenazas para la igualdad". La charla estará impartida por Ruth Labée Mastache en la sala de colores del Cine Felgueroso. La entrada será libre hasta completar el aforo.

El programa se cerrará el viernes 20 de marzo, a las 20.15 h, regresando al Teatro José León Delestal con la representación "Todas las mujeres que habito", una obra que, como el propio 8M, habla de identidades, luchas y caminos recorridos. Y es que "Todas las mujeres que habito" es un homenaje a las mujeres invisibles, a las madres, abuelas, hermanas, hijas, nietas y amigas. A las que cuidaron en silencio, a las que se revelaron y a las que no lo hicieron por miedo. A las que sufren abusos, a las que nunca fueron protagonistas de sus propias vidas.