Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias

Luz verde a una obra clave para Asturias. El Ministerio de Transportes ha dado un nuevo paso en la tramitación del enlace de Robledo, en el concejo de Llanera, que conectará la autopista Y y la AS-II la AS-II (autovía de la Industria), al publicar este miercoles en el Boletín Oficial del Estado la aprobación provisional del proyecto de trazado de la actuación.

La publicación en el BOE llega después de que el Principado clamase contra los retrasos "inaceptables" en varias obras dependientes de Transportes, liderado por Óscar Puente, que está muy distanciado del Principado a raíz de la polémica en torno al peaje del Huerna.

El enlace de Robledo trata de una obra ya proyectada, estimada en 26, 9 millones de euros, muy demandada por los transportistas y que permitirá descongestionar la Y, que soporta unos 65.000 vehículos diarios. Recientemente, por el 50 aniversario de la autopista Y, las patronales del transporte reclamaron su ejecución, como después hizo el PP en Asturias.

El proyecto del enlace de Robledo consiguió en noviembre de 2024 el informe de impacto ambiental favorable, un paso necesario para poder iniciar las obras. Había dos alternativas planteadas y el informe apostó por la de menor coste y superficie afectada en la ejecución (la llamada alternativa I), que propone aprovechar la estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón), ampliando el tablero para permitir el movimiento de esa vía a la Y hacia Serín-Gijón-Avilés.

Esta opción conecta a los conductores de una autopista a otra, aunque descarta ciertos movimientos: la de aquellos vehículos que procedentes de Oviedo desde cualquier autovía quieran incorporarse a la otra para regresar en sentido Oviedo, y la de aquellos que procedentes de Gijón (o Serín, en el caso de la "Y") quisieran regresar en dirección Gijón por la otra infraestructura.

La resolución, firmada el 24 de febrero por la Dirección General de Carreteras, ordena además la apertura del periodo de información pública, un trámite previo a la aprobación definitiva del proyecto y a la posterior ejecución de las obras. No establece plazos ni de inicio de obra ni de duración. Con la publicación en el BOE se inicia un plazo de 30 días hábiles para que administraciones, propietarios o cualquier persona interesada puedan presentar alegaciones.

El Ministerio ha declarado además la urgencia del proyecto, lo que acelera la tramitación administrativa previa a la ejecución de la obra.

La resolución publicada en el BOE no fija calendario para la construcción del enlace. El proceso deberá completar todavía varios pasos administrativos.