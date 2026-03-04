Multado con 80 euros por tener la baliza en el coche: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
Hay que seguir una serie de precauciones
La baliza es obligatoria en todos los vehículos españoles desde el pasado 1 de enero de 2026, pero se ha dado el caso de que a pesar de tener la baliza han sido multados con 80 euros. Y ojo, porque la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos.
Y es que, de forma previa a la obligación del Gobierno, sí se había autorizado el uso de una serie de balizas de emergencia en los vehículos, pero estas no son las mismas que se obligan a partir del 1 de enero de 2026, y seguir con ellas en el coche puede suponer una multa de 80 euros.
La única baliza que se puede utilizar ahora en el coche es la v-16, que tiene que estar homologada y conectada con la DGT 3.0. Cualquier otro dispositivo de seguridad que no sea ese conllevará una multa.
Sin embargo, son muchos los conductores que se habían comprado las balizas anteriores, que además estaban homologadas, y que se han quejado porque ahora ya no son válidas.
Homologación
Al respecto de este asunto habían hablado desde la DGT, señalando que si se homologaron, había sido por decisión judicial y en tal caso tenían una homologación con gecha de caducidad, concretamente el 31 de diciembre de 2025, ya que al día siguiente entraría en vigor la obligatoriedad de las balizas conectadas a la DGT.
