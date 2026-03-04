Piloña pone en valor su materia prima
Las Jornadas Gastronómicas de la Caza, en las que participan ocho establecimientos, continúan celebrándose en el concejo
Los días 6, 7 y 8 de marzo serán los últimos para degustar cada menú
A.A.
La gastronomía cinegética vuelve a situar a Piloña en el foco regional. Desde el pasado 28 de febrero y hasta el 8 de marzo, el concejo acoge una nueva edición de las Jornadas de la Caza, una propuesta impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Cazadores de Piloña Monte Cayón (ASDECA) y Caja Rural de Asturias.
La iniciativa, que este año amplía calendario y formato, reúne a ocho establecimientos hosteleros del municipio con un objetivo común: reivindicar la cocina elaborada a partir de piezas de caza y subrayar el peso cultural y económico que esta actividad mantiene en el territorio. La cita se ha consolidado como un escaparate de la restauración local y como un incentivo añadido para atraer visitantes en temporada invernal.
Las cartas diseñadas para la ocasión permiten recorrer un amplio abanico de recetas tradicionales y reinterpretaciones contemporáneas. En las mesas no faltan clásicos como el venado en distintas preparaciones, el jabalí —en croquetas o guisos—, la perdiz estofada o las fabes. Propuestas que ponen el acento en la calidad del producto y en el saber hacer de las cocinas piloñesas.
Participan en esta edición Bar Restaurante Los Caños, Posada de Barro y Bar Restaurante La Vega (Lo de Pelayo), en Infiesto; Bar Pili–Miyares, en Carretera Miyares; Restaurante La Roca, en Villar de Huergo (Sevares); Restaurante La Atalaya, en Torín (Villamayor); Restaurante El Molín, en Beloncio; y Casa Maruja, en La Marea. Todos ellos ofrecen un menú específico de jornadas al precio cerrado de 35 euros, con vino y café incluidos.
Dado el interés que despierta la convocatoria entre vecinos y comensales llegados de otros puntos de Asturias, se aconseja reservar con antelación y consultar directamente con cada local los días y horarios de servicio.
Con el telón de fondo de un paisaje dominado por montañas y valles verdes, Piloña convierte estas jornadas en algo más que una propuesta culinaria: una celebración de identidad, tradición y producto de proximidad.
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa