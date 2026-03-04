Piloña pone en valor su materia prima

La gastronomía cinegética vuelve a situar a Piloña en el foco regional. Desde el pasado 28 de febrero y hasta el 8 de marzo, el concejo acoge una nueva edición de las Jornadas de la Caza, una propuesta impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Cazadores de Piloña Monte Cayón (ASDECA) y Caja Rural de Asturias.

La iniciativa, que este año amplía calendario y formato, reúne a ocho establecimientos hosteleros del municipio con un objetivo común: reivindicar la cocina elaborada a partir de piezas de caza y subrayar el peso cultural y económico que esta actividad mantiene en el territorio. La cita se ha consolidado como un escaparate de la restauración local y como un incentivo añadido para atraer visitantes en temporada invernal.

Fabes con jabalí / Cedida a LNE

Las cartas diseñadas para la ocasión permiten recorrer un amplio abanico de recetas tradicionales y reinterpretaciones contemporáneas. En las mesas no faltan clásicos como el venado en distintas preparaciones, el jabalí —en croquetas o guisos—, la perdiz estofada o las fabes. Propuestas que ponen el acento en la calidad del producto y en el saber hacer de las cocinas piloñesas.

Participan en esta edición Bar Restaurante Los Caños, Posada de Barro y Bar Restaurante La Vega (Lo de Pelayo), en Infiesto; Bar Pili–Miyares, en Carretera Miyares; Restaurante La Roca, en Villar de Huergo (Sevares); Restaurante La Atalaya, en Torín (Villamayor); Restaurante El Molín, en Beloncio; y Casa Maruja, en La Marea. Todos ellos ofrecen un menú específico de jornadas al precio cerrado de 35 euros, con vino y café incluidos.

Perdiz guisada / María Gómez

Dado el interés que despierta la convocatoria entre vecinos y comensales llegados de otros puntos de Asturias, se aconseja reservar con antelación y consultar directamente con cada local los días y horarios de servicio.

Con el telón de fondo de un paisaje dominado por montañas y valles verdes, Piloña convierte estas jornadas en algo más que una propuesta culinaria: una celebración de identidad, tradición y producto de proximidad.