Jornadas de la Caza en Piloña

Piloña pone en valor su materia prima

Las Jornadas Gastronómicas de la Caza, en las que participan ocho establecimientos, continúan celebrándose en el concejo

Los días 6, 7 y 8 de marzo serán los últimos para degustar cada menú

Cebollas rellenas

Cebollas rellenas / ANA PAZ PAREDES

A.A.

La gastronomía cinegética vuelve a situar a Piloña en el foco regional. Desde el pasado 28 de febrero y hasta el 8 de marzo, el concejo acoge una nueva edición de las Jornadas de la Caza, una propuesta impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Cazadores de Piloña Monte Cayón (ASDECA) y Caja Rural de Asturias.

La iniciativa, que este año amplía calendario y formato, reúne a ocho establecimientos hosteleros del municipio con un objetivo común: reivindicar la cocina elaborada a partir de piezas de caza y subrayar el peso cultural y económico que esta actividad mantiene en el territorio. La cita se ha consolidado como un escaparate de la restauración local y como un incentivo añadido para atraer visitantes en temporada invernal.

Fabes con jabalí

Fabes con jabalí / Cedida a LNE

Las cartas diseñadas para la ocasión permiten recorrer un amplio abanico de recetas tradicionales y reinterpretaciones contemporáneas. En las mesas no faltan clásicos como el venado en distintas preparaciones, el jabalí —en croquetas o guisos—, la perdiz estofada o las fabes. Propuestas que ponen el acento en la calidad del producto y en el saber hacer de las cocinas piloñesas.

Participan en esta edición Bar Restaurante Los Caños, Posada de Barro y Bar Restaurante La Vega (Lo de Pelayo), en Infiesto; Bar Pili–Miyares, en Carretera Miyares; Restaurante La Roca, en Villar de Huergo (Sevares); Restaurante La Atalaya, en Torín (Villamayor); Restaurante El Molín, en Beloncio; y Casa Maruja, en La Marea. Todos ellos ofrecen un menú específico de jornadas al precio cerrado de 35 euros, con vino y café incluidos.

Perdiz guisada

Perdiz guisada / María Gómez

Dado el interés que despierta la convocatoria entre vecinos y comensales llegados de otros puntos de Asturias, se aconseja reservar con antelación y consultar directamente con cada local los días y horarios de servicio.

Con el telón de fondo de un paisaje dominado por montañas y valles verdes, Piloña convierte estas jornadas en algo más que una propuesta culinaria: una celebración de identidad, tradición y producto de proximidad.

