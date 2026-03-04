Todos los puestos directivos que se recortan en la sanidad asturiana "son de enfermeras", lamenta el SATSE

Los recortes de tres puestos directivos derivados de la reordenación del mapa sanitario de Asturias son todos de enfermeras. Así lo ha hecho público hoy el Sindicato de Enfermería (SATSE Asturias), según el cual toda la simplificación de la estructura directiva, tras fusionarse las ocho áreas que había en solo tres, se centra en cargos de la categoría laboral a la que representa.

Desde SATSE Asturias alertan de que la nueva estructura de los órganos de dirección y gestión del Sespa, diseñada para adaptarse a la reestructuración de las áreas (que pasan de ocho a tres), "perjudica directamente a las enfermeras y a la gestión de los cuidados".

La Consejería de Salud había anunciado el pasado mes de noviembre que la revisión del mapa implicaba para la estructura del Servicio de Salud del Principado (Sespa), tanto en los servicios centrales como en las ocho áreas de salud, pasar de 77 directivos a 73. O sea, una reducción de 4. El SATSE la cifra en 3.

Gran volumen de personal

“Queda claro que el supuesto adelgazamiento de puestos directivos que iba a derivarse de la reestructuración de las áreas sanitarias no es tal y que, una vez más, las que perdemos somos las enfermeras y los enfermeros, que vemos limitados los puestos de gestión de forma desproporcionada en comparación con el resto de la estructura”, lamenta el Sindicato de Enfermería.

La entidad sindical concreta que, con la reorganización, "pasamos de tener ocho Direcciones de Cuidados y siete Subdirecciones, es decir, 15 puestos directivos, a tres Direcciones y nueve Subdirecciones, que suman 12 puestos directivos en la que será la nueva estructura de la que dependerá todo el personal sanitario no facultativo del Sespa".

Y añade el SATSE: "La Consejería de Salud no está teniendo en cuenta el importante volumen de personal a su cargo que tienen las Direcciones de Cuidados”. La organización enfermera alerta de que las nueve subdirecciones que “cuelgan” de las citadas Direcciones de Cuidados “son totalmente insuficientes para un correcto desempeño, tal como hemos denunciado”.

Tareas desatendidas

El SATSE pone de relieve que las Direcciones y Subdirecciones de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria "no sólo gestionan todos los recursos de Enfermería; también son las responsables de la planificación, dirección y control de las actividades relacionadas con los cuidados y la coordinación sociosanitaria".

En los cambios de estructura impulsados por la Consejería de Salud, el SATSE observa falta de congruencia. "Nuestra Consejería de Salud proclama la prioridad estratégica de los cuidados y la coordinación sociosanitaria para una atención centrada en la persona, pero al mismo tiempo desatiende esta parte tan importante de la asistencia al aplicar medidas como esta que estamos denunciando”, lamentan desde SATSE.

Esta reorganización, insisten desde el Sindicato de Enfermería, implica "un perjuicio para la organización del trabajo de las enfermeras y enfermeros del Sespa y, en consecuencia, para la atención prestada a la ciudadanía".

Noticias relacionadas

El Sindicato de Enfermería subraya que ha dejado "constancia" de esta situación en la reciente Mesa General por la que ha pasado la modificación de la plantilla orgánica para la adaptación de los órganos de dirección y gestión del Sespa a la reestructuración de las áreas sanitarias.