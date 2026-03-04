Reticencias a asumir parte de la dependencia por parte de los ayuntamientos, que ponen en duda la propuesta del Principado: "Las listas de espera serán infinitas"

Los ayuntamientos asturianos trasladaron este miércoles a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar su predisposición a estudiar medidas que ayuden a agilizar la lista de espera de la dependencia, pero plantearon serias dudas y reticencias sobre la viabilidad de empezar a hacer valoraciones de la situación de dependencia y elaborar programas individuales de atención (PIA), tal y como se les planteó ante el atasco generalizado que sufre el servicio autonómico.

La propuesta del Principado consiste en firmar con las entidades locales una encomienda de gestión para que asuman una parte de la tramitación de la dependencia. “Se trata de aprovechar la cercanía de los servicios sociales locales para que realicen la valoración de la dependencia en los domicilios y determinen cuál es la prestación más adecuada en cada caso”, explicó la consejera, Marta del Arco, en una reunión telemática.

A cambio, los ayuntamientos recibirían 190 euros por cada expediente gestionado y el pago será anticipado cada ejercicio. Derechos Sociales se encargaría también de la formación certificada para los profesionales municipales, así como de la supervisión y coordinación desde los equipos territoriales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

Además, los equipos especializados de la Consejería seguirán colaborando estrechamente con los ayuntamientos que se adhieran a esta iniciativa, con el fin de “garantizar una atención homogénea en toda la comunidad”.

La colaboración, remarcó Del Arco, es “voluntaria” y su finalidad es “la de complementar, en ningún caso sustituir, la actividad de los equipos autonómicos”. Los ayuntamientos tendrán hasta finales de marzo para solicitar aclaraciones a cualquier duda que se les plantee.

Dudas juríticas, laborales y económicas

“Aunque persigue el objetivo de agilizar los procedimientos y dar respuesta a una necesidad social urgente —garantizando un derecho reconocido a las personas—, plantea importantes interrogantes desde el punto de vista normativo, jurídico, organizativo, laboral y económico”, valoró María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo.

La edil del PP aseguró que analizarán “con rigor” la viabilidad de la propuesta, pero reclamó una serie de datos como el número de personas en situación de dependencia en el municipio, el total de solicitudes tanto iniciales como de revisión pendientes de valoración y las personas dependientes que todavía no tienen un recurso o prestación asignada.

Velasco insistió en que el ayuntamiento siempre mantuvo su “compromiso de colaboración y de trabajo en favor de la ciudadanía. No obstante, esa colaboración no puede provocar un colapso de unos servicios sociales municipales que ya soportan una elevada carga de trabajo, en gran medida derivada de la designación de tareas y funciones de otras administraciones sin la aportación de recursos necesarios para esa gestión”.

Guzmán Pendás, concejal del PP de Servicios Sociales de Gijón, mantuvo estos días varias reuniones con la dirección de los equipos técnicos del municipio y, tal como le trasladó a la consejera, ven "inviable” asumir tal responsabilidad. “Necesitaríamos unos recursos de personal que no tenemos ni tampoco vemos la posibilidad de aumentar las jornadas de trabajo”, explicó.

A su juicio, de aceptar la propuesta lo único que conseguirían es “empeorar el problema” y generar “listas de espera infinitas”. Advirtió, además, de que se corre el riesgo de que los servicios sociales pierdan su “verdadera esencia”, “el acompañamiento a las personas que lo necesitan y la intervención comunitaria y preventiva”.

La directora general Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, y Marta del Arco durante la reunión telemática con los ayuntamientos. / PdA

Diferencias graves

También puso en duda que una administración haga la valoración y otra diferente ponga el dinero. “Vamos a generar diferencias graves, porque unos son los que toman la decisión técnica y otros son los que tienen la disponibilidad presupuestaria; y eso posiblemente muchas veces no coincida”, opinó.

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, calificó el planteamiento de Derechos Sociales como “interesante” y aseguró que la intención de su ayuntamiento es “colaborar al máximo con un objetivo muy importante y fundamental, que es reducir las listas de espera de la valoración de la dependencia”. Ahora bien, añadió, “la propuesta hay que traducirla a la situación administrativa”.

La regidora socialista explicó que poner en marcha esta colaboración “afecta al personal (nosotros no podemos ampliar personal); afecta al modo de justificación del valor que hay por cada expediente que se resuelve y afecta a una serie de cuestiones tecnológicas y formativas”. “La propuesta nos cruje un poco las costuras administrativas”, reconoció la alcaldesa, del mismo signo político que el Gobierno autonómico.

Por eso, “tenemos que traducirlo, valorarlo y ver cómo podemos estar presentes en ese plan, que por lo demás creo que es un muy buen planteamiento para resolver un problema estructural que tenemos y al que es muy necesario darle salida cuanto antes. Así que haremos lo posible y prácticamente lo imposible para ello”, se comprometió.

Problemas con los concejos pioneros

Tampoco en el Ayuntamiento de Siero, liderado por el socialista Ángel García "Cepi", se mostraron partidarios de empezar a realizar valoraciones de la dependencia, ante la incapacidad de asumir la carga de trabajo que conllevaría para los trabajadores municipales.

La fórmula planteada por el Principado no es nueva y, como les explicó Marta del Arco, “ha demostrado ser muy eficaz en concejos del ámbito rural”. Villayón es uno de los municipios que lleva seis años colaborando con Derechos Sociales, con servicio compartido con Coaña. “Empezó funcionando muy bien. En cinco meses pasamos de una media de 700 días para emitir una resolución a solo 150 días”, recordó su alcaldesa Estefanía González (PP).

Sin embargo, hace tres años desde la Consejería decidieron cambiar el procedimiento y los tiempos volvieron a alargarse. En julio de 2025, con la implantación de la historia social única, todo se paró. “Llevamos desde entonces sin emitir una resolución”, reconoció.

Para González, la fórmula es "buena" para municipios rurales y pequeños, y siempre y cuando vuelva a funcionar “como al principio”.