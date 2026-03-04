Un sector clave para Asturias: lanzado el plan para reforzar la construcción naval en Europa y poder competir con Asia

La Comisión Europea (CE) presentó dos estrategias para reforzar el sector naval europeo con medidas para fortalecer los astilleros frente al empuje asiático e impulsar la competitividad de los puertos. Con respecto a la primera iniciativa, denominada Estrategia Marítima Industrial de la UE, la sociedad Pymar –a la que pertenecen los grupos asturianos de construcción naval Gondán y Armón– señaló que responde a su demanda de dotar al sector de un marco estratégico actualizado que refuerce su competitividad internacional y su papel en la autonomía estratégica del continente.

Según datos del Ejecutivo comunitario, la UE domina la fabricación de barcos de alta tecnología. Sin embargo, la Comisión destacó que, sin un plan de renovación, en dos décadas Europa no será capaz de construir sus propios barcos ante el empuje de Asia. Esta vulnerabilidad industrial choca con el peso económico de los puertos, ya que gestionan el 74% del comercio exterior de la UE, moviendo anualmente 3.400 millones de toneladas de mercancías y 395 millones de pasajeros. No obstante, el Ejecutivo comunitario ve necesario promover su innovación, digitalización e integración con otras infraestructuras de transportes para garantizar su competitividad.

Las propuestas, que requerirán el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, prevén movilizar instrumentos de financiación ya existentes como el Mecanismo Conectar Europa o el Fondo de Innovación, además del futuro Fondo Europeo de Competitividad.

La Estrategia Industrial Marítima de la UE contempla la creación de una «alianza de cadenas de valor industriales marítimas» para reforzar la cooperación entre empresas, astilleros y fabricantes de equipos y acelerar el desarrollo de tecnologías clave como la construcción naval avanzada, los buques de apoyo a la energía eólica marina, los drones submarinos o los equipos portuarios de última generación. El plan incorpora además una dimensión estratégica y de seguridad al promover el carácter dual (militar y civil) de parte de la industria naval y prevé impulsar la innovación en el sector con una convocatoria específica dentro del programa de investigación Horizonte Europa, denominada «Astilleros del Futuro», destinada a probar nuevas soluciones tecnológicas en entornos reales de astilleros con vistas a extender las que sean eficaces.

«Se abre una nueva etapa en la que la UE apuesta de manera decidida por fortalecer el liderazgo de la industria naval europea», señaló Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, que expresó su satisfacción con el plan, que se alinea con las aportaciones formuladas por esta sociedad –a la que pertenecen los grupos asturianos Gondán y Armón, que acaparan el 45% de la actividad del sector privado en España– durante su proceso de elaboración. «Pymar será un aliado leal en la coordinación de las medidas, instrumentos y mecanismos concretos que permitan su implementación efectiva», añadió López del Pozo.