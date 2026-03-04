Tres barrios de Gijón, los más caros de Asturias para alquiler vivienda

Gijón concentra los tres barrios más caros de toda Asturias para alquilar una vivienda, según un análisis publicado este miércoles por el portal inmobiliario Fotocasa. Esos barrios gijoneses se corresponden con la zona Centro, La Arena y El Natahoyo.

Los precios más elevados están en Gijón Centro, con una media de 13,52 euros por metro cuadrado al mes, seguido de La Arena, con 13,28 euros, y El Natahoyo, con 12,58 euros. El informe refleja que, en el último año, los precios han subido en estos barrios un 20,6, un 13,9 y un 14,2%, respectivamente.

A continuación se sitúan ocho áreas de Oviedo: HUCA-La Cadellada (12,31 euros por metro cuadrado al mes); Salesas-Foncalada-Campoamor (12,26 euros); Parque San Francisco-Uría (12,25 euros); Milán-Pumarín (11,59 euros); Buenavista (11,10 euros); Auditorio-Seminario-Parque de Invierno (11,01 euros); San Lázaro-Otero-Villafría (11,00 euros) y Santo Domingo-El Campillín (10,50 euros).

El barrio de Asturias que mayor incremento de precios ha registrado en el último año es el ovetense de HUCA-La Cadellada, con un 28,9%. Hay que tener en cuenta que el estudio de Fotocasa se realiza sobre la oferta de alquileres que maneja el portal y que, por ejemplo, en el centro de Oviedo, y en otras zonas donde el precio de la vivienta está disparado, la oferta es muy escasa en estos momentos, por lo que apenas tienen muestra en el análisis.