Tres barrios de Gijón, los más caros de Asturias para alquiler vivienda
La zona del HUCA-La Cadellada en Oviedo es la que registra un mayor incremento de precios, de casi el 29% en un año, según el análisis de uno de los mayores portales inmobiliarios
Gijón concentra los tres barrios más caros de toda Asturias para alquilar una vivienda, según un análisis publicado este miércoles por el portal inmobiliario Fotocasa. Esos barrios gijoneses se corresponden con la zona Centro, La Arena y El Natahoyo.
Los precios más elevados están en Gijón Centro, con una media de 13,52 euros por metro cuadrado al mes, seguido de La Arena, con 13,28 euros, y El Natahoyo, con 12,58 euros. El informe refleja que, en el último año, los precios han subido en estos barrios un 20,6, un 13,9 y un 14,2%, respectivamente.
A continuación se sitúan ocho áreas de Oviedo: HUCA-La Cadellada (12,31 euros por metro cuadrado al mes); Salesas-Foncalada-Campoamor (12,26 euros); Parque San Francisco-Uría (12,25 euros); Milán-Pumarín (11,59 euros); Buenavista (11,10 euros); Auditorio-Seminario-Parque de Invierno (11,01 euros); San Lázaro-Otero-Villafría (11,00 euros) y Santo Domingo-El Campillín (10,50 euros).
El barrio de Asturias que mayor incremento de precios ha registrado en el último año es el ovetense de HUCA-La Cadellada, con un 28,9%. Hay que tener en cuenta que el estudio de Fotocasa se realiza sobre la oferta de alquileres que maneja el portal y que, por ejemplo, en el centro de Oviedo, y en otras zonas donde el precio de la vivienta está disparado, la oferta es muy escasa en estos momentos, por lo que apenas tienen muestra en el análisis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie
- La Facultad mejor valorada de la Universidad de Oviedo, según un ranking mundial, desvela su secreto: 'Apostamos por la calidad