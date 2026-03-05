El acuerdo de las trabajadoras de las escuelinas sigue su curso (pese a la oposición de CC OO): las fechas para que pasen a formar parte del Grupo B de funcionarios

El Principado ha presentado este jueves a la mesa de diálogo de la red de 0 a 3 años (formada por los sindicatos que alcanzaron un acuerdo, UGT, USIPA y CSIF), el primer borrador del reglamento de organización y funcionamiento interno de las escuelinas. El documento, que se aprobará mediante decreto, pretende fijar el marco de funcionamiento de las Escuelas Infantiles de toda la red autonómica.

El borrador recoge los elementos necesarios para garantizar la gobernanza y la gestión pedagógica, organizativa y administrativa de las escuelas infantiles. Entre otros aspectos, regula el contenido de los principales documentos institucionales de los centros, como el proyecto educativo, la programación general anual (PGA) o el programa de intervención.

Además, define los órganos de gobierno de las escuelas (consejo escolar y claustro), establece las funciones de las tutorías y de las técnicas de educación infantil (TEI) y fija el procedimiento para la selección de las direcciones de los centros.

Durante la reunión se acordó que las organizaciones sindicales podrán realizar aportaciones al documento a través de los grupos de trabajo existentes antes de que se inicie su tramitación administrativa.

Calendarios laborales

En el encuentro, el Ejecutivo autonómica también presentó dos calendarios relacionados con las condiciones laborales del personal, tal y como se había comprometido en reuniones anteriores. El primero aborda la clasificación profesional de las técnicas de educación infantil en el grupo B del funcionariado, en función de su titulación y vinculada al nuevo convenio colectivo del Principado.

El segundo calendario se refiere al proceso extraordinario de estabilización del personal de aquellas escuelas infantiles de titularidad municipal cuyos ayuntamientos no incluyeron las plazas en sus ofertas de empleo público derivadas de la Ley 20/2021, destinada a reducir la temporalidad en el empleo público.

Bolsas de empleo para la red autonómica

Por último, el Principado presentó unas bases para la creación de bolsas de empleo específicas de personal laboral temporal para la nueva red autonómica de las escuelinas. En ellas podrán integrarse todas las técnicas de educación infantil que actualmente forman parte de las bolsas vigentes en los ayuntamientos.

El documento abre ahora un periodo de trabajo con los sindicatos antes de iniciar el procedimiento formal para su aprobación.