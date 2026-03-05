Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El acuerdo de las trabajadoras de las escuelinas sigue su curso (pese a la oposición de CC OO): las fechas para que pasen a formar parte del Grupo B de funcionarios

El Principado ha presentado a los sindicatos el borrador del reglamento de las escuelas infantiles, que definirá la gobernanza y gestión de estos centros educativos

Concentración de las trabajadoras de las escuelinas frente a la Junta

Concentración de las trabajadoras de las escuelinas frente a la Junta / Guillermo García

Sara Bernardo

Sara Bernardo

El Principado ha presentado este jueves a la mesa de diálogo de la red de 0 a 3 años (formada por los sindicatos que alcanzaron un acuerdo, UGT, USIPA y CSIF), el primer borrador del reglamento de organización y funcionamiento interno de las escuelinas. El documento, que se aprobará mediante decreto, pretende fijar el marco de funcionamiento de las Escuelas Infantiles de toda la red autonómica.

El borrador recoge los elementos necesarios para garantizar la gobernanza y la gestión pedagógica, organizativa y administrativa de las escuelas infantiles. Entre otros aspectos, regula el contenido de los principales documentos institucionales de los centros, como el proyecto educativo, la programación general anual (PGA) o el programa de intervención.

Además, define los órganos de gobierno de las escuelas (consejo escolar y claustro), establece las funciones de las tutorías y de las técnicas de educación infantil (TEI) y fija el procedimiento para la selección de las direcciones de los centros.

Durante la reunión se acordó que las organizaciones sindicales podrán realizar aportaciones al documento a través de los grupos de trabajo existentes antes de que se inicie su tramitación administrativa.

Calendarios laborales

En el encuentro, el Ejecutivo autonómica también presentó dos calendarios relacionados con las condiciones laborales del personal, tal y como se había comprometido en reuniones anteriores. El primero aborda la clasificación profesional de las técnicas de educación infantil en el grupo B del funcionariado, en función de su titulación y vinculada al nuevo convenio colectivo del Principado.

El segundo calendario se refiere al proceso extraordinario de estabilización del personal de aquellas escuelas infantiles de titularidad municipal cuyos ayuntamientos no incluyeron las plazas en sus ofertas de empleo público derivadas de la Ley 20/2021, destinada a reducir la temporalidad en el empleo público.

Bolsas de empleo para la red autonómica

Por último, el Principado presentó unas bases para la creación de bolsas de empleo específicas de personal laboral temporal para la nueva red autonómica de las escuelinas. En ellas podrán integrarse todas las técnicas de educación infantil que actualmente forman parte de las bolsas vigentes en los ayuntamientos.

Noticias relacionadas

El documento abre ahora un periodo de trabajo con los sindicatos antes de iniciar el procedimiento formal para su aprobación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  3. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  4. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  5. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  6. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
  7. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  8. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)

"Hay un infradiagnóstico del asma: la falta de aire, la disne, los pitidos torácicos o la tos, sobre todo de noche, debe hacer sospechar", dice el neumólogo José Antonio Gullón

"Hay un infradiagnóstico del asma: la falta de aire, la disne, los pitidos torácicos o la tos, sobre todo de noche, debe hacer sospechar", dice el neumólogo José Antonio Gullón

Consuelo Mangué e Ibrahim Tourret, los dos jóvenes residentes en un centro de acogida de Asturias que buscan una oportunidad: "Queremos un trabajo bueno y decente"

Consuelo Mangué e Ibrahim Tourret, los dos jóvenes residentes en un centro de acogida de Asturias que buscan una oportunidad: "Queremos un trabajo bueno y decente"

La Ley de Propiedad horizontal lo confirma: las comunidades de propietarios pueden prohibir mascotas en su edificio

La Ley de Propiedad horizontal lo confirma: las comunidades de propietarios pueden prohibir mascotas en su edificio

Reorganización de horarios y nuevos recursos: las propuestas de los estudiantes de Medicina de Oviedo para mejorar la asistencia a las aulas

Reorganización de horarios y nuevos recursos: las propuestas de los estudiantes de Medicina de Oviedo para mejorar la asistencia a las aulas

El acuerdo de las trabajadoras de las escuelinas sigue su curso (pese a la oposición de CC OO): las fechas para que pasen a formar parte del Grupo B de funcionarios

El acuerdo de las trabajadoras de las escuelinas sigue su curso (pese a la oposición de CC OO): las fechas para que pasen a formar parte del Grupo B de funcionarios

"Es una buena noticia, pero necesitamos plazos": los transportistas reaccionan a la aprobación de la obra clave en Asturias para evitar atascos

"Es una buena noticia, pero necesitamos plazos": los transportistas reaccionan a la aprobación de la obra clave en Asturias para evitar atascos

Suspendido el juicio por la muerte del gijonés aplastado por un palet de mil litros en Llanera: un abogado no podía escuchar al tener taponados los oídos

Profesores asturianos en pie de guerra crean un colectivo al margen de los sindicatos: "Nos hacen quedar de peseteros ante la sociedad"

Profesores asturianos en pie de guerra crean un colectivo al margen de los sindicatos: "Nos hacen quedar de peseteros ante la sociedad"
Tracking Pixel Contents