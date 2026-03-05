Agenda: qué hacer hoy jueves 5 de marzo en Asturias

Oviedo

La inteligencia artificial y la desigualdad

El Club acoge a las 19.30 horas un coloquio sobre la inteligencia artificial como arma de doble filo que perpetúa la desigualdad. Intervendrán Ana Rodríguez, letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, especialista en derechos humanos y derechos de las mujeres, derechos digitales e inteligencia artificial, y miembro de "Mujeres en el sector público", y Faustina Ibáñez, psicóloga clínica del Hospital de Cabueñes. Entrada libre hasta completar aforo.

RIDEA

A las 19:00 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del RIDEA (Plaza de Porlier, nº 9-1º, Oviedo) la presentación del libro Las cofradías de penitencia y Semana Santa en Oviedo, siglos XVII–XX, con la intervención de D. Juan José Tuñón Escalada, Miembro de Número del RIDEA, y Dña. Lourdes Álvarez Amandi, Licenciada en Historia del Arte.

Encuentros con el voluntariado

La Plaza de Trascorrales acogerá los días 5 y 6 de marzo el II Encuentro con el Voluntariado de Oviedo, una cita gratuita que reunirá a personas voluntarias que desarrollan su labor en la ciudad. El programa incluirá mesas informativas dinamizadas con exposiciones, charlas, talleres y juegos abiertos a todos los públicos. Esta segunda edición incorporará de forma transversal el enfoque de género, poniendo en valor el papel fundamental de las mujeres en la acción voluntaria. El horario será de 11.30 a 14.00 horas por la mañana y de 16.30 a 20.00 horas por la tarde, salvo el viernes, cuando las actividades vespertinas comenzarán a las 17.00 horas.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas, la presentación de "El vado de los zorros", de Anna Starobinets, publicado por Impedimenta. La autora estará acompañada por Natalia González en un encuentro abierto al público en el que se abordarán las claves de la obra en pleno centro de Oviedo.

Presentación de Miguel Granda Cúe

La Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en el barrio de La Granja, acogerá a las 18.30 horas, la presentación del libro "Requiem Aeternam", de Miguel Granda Cué. El acto, con acceso libre hasta completar aforo, forma parte de la programación cultural de las bibliotecas municipales de Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Corto Gijón

Quinta jornada del festival Corto Gijón, que se desarrollará hasta el 7 de marzo. En la Escuela de Comercio, a las 18.00 horas, habrá proyecciones de la "Sección Oficial 3". Y a las 19.30 horas, de la "Sección Oficial 4". En el CMI El Llano, a partir de las 18.30 horas, proyecciones de la "Sección Conexiones". Y a las 20.00 horas, de "La Muestrona".

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá el concierto "Tras el diluvio" en el teatro Jovellanos. El director del recital será Nuno Coelho. También tendrá especial protagonismo el tenor Ian Bostridge.

Jornadas educativas

A las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, tendrá lugar la conferencia "El plan director en los centros educativos para asesorar sobre el buen uso de internet y de las redes sociales", a cargo de Claudio Alperi, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y delegado de Participación Ciudadana. A las 19.20 horas, habrá una mesa redonda bajo el título "Propuestas de intervención sobre los principales problemas de ciberdelincuencia que sufren jóvenes y adultos en internet". Intervendrán, aparte de Claudio Alperi, los alumnos Noah Laureance Torres y Olaya Rendueles Meana, así como la maestra y exdirectora del Colegio San Lorenzo, Victoria Piñera, y Severino Fernández, licenciado en Psicología y Pedagogía. Se enmarca la actividad en las jornadas educativas "La influencia de móviles y redes sociales en la salud mental de la juventud".

Día Internacional de las Mujeres

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Centro Municipal de El Coto acoge la mesa-coloquio "Tú también tienes mucho que decir. Por una igualdad total y real". Organiza el área de Igualdad de USO.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas se desarrollará en el Edificio Cristasa un taller formativo a la ciudadanía. La actividad la impulsa el centro "Maker".

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La inauguración será a las 19.00 horas. La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Además, la exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Casa del Pueblo

A las 19.00 horas, en la Casa del Pueblo, arrancará la charla "Población y salud global en el siglo XXI", que impartirá el doctor Fernando Simón. Esta conferencia inaugurará la Escuela de Salud del PSOE de Gijón

Ateneo de La Calzada

En el marco de la programación de "Arte en el barrio", Alba Gil Menés y María Rodríguez ofrecerán a las 19.00 horas el concierto "Resistencias y resiliencias en las voces de las mujeres".

Ateneo Obrero

A las 19.00 horas arrancará la actividad del Ateneo Obrero sobre la figura de Eloína Vega, pionera del teatro de creación en Asturias. La cita, enmarcada en el proyecto "OtrasNosotras", tendrá lugar en la sede del Ateneo Obrero.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas dará comienzo la presentación del libro "Papas del Renacimiento", del historiador Carlos González Martínez. La actividad se desarrollará en la sede del Ateneo Jovellanos.

Exposición en El Llano

Hasta el 8 de marzo podrá visitarse, en la planta baja del centro comercial Los Fresnos, la exposición_"Ellas", de las artistas asturianas Itziar Sánchez, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Sabel Castaño y Natalia Falcó.

Exposición en La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Exposición en La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 5 de abril se podrá visitar la exposición "Depósito de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA)". Y hasta el 5 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Semana Cultural del Conservatorio Julián Orbón

El conservatorio avilesino sigue celebrando su semana cultural y, para hoy, tiene reservado un concierto centrado en el Día Internacional de las Mujeres. El evento empezará a las 19 horas y contará con la presencia de varios alumnos del centro.

Exposición de pintura "Monet y los impresionistas"

La escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge hasta el 12 de marzo la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo "Monet y los impresionistas", que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de lunes a jueves laborables de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición "Materia Madre. La castaña como memoria y materia"

Manuel Persa expone en la Factoría Cultural su muestra de esculturas creadas con Biocastanar, un biocompuesto creado por el artista a partir de cáscara de castaña. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"Valor sentimental", una de las favoritas de los Oscar en Langreo

El teatro José León Delestal acoge esta tarde, desde las 20.00 horas la proyección de la película noruega "Valor sentimental", una de las favoritas en los próximos premios Oscar, candidata a Mejor Película y Mejor Película de Habla no Inglesa. El pase, con entrada a 4 euros, será en versión original subtitulada (VOSE).

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Documental sobre la primera mujer que coronó el Everest, en la Pola

La concejalía de Deportes, Salud y Protección contra Incendios organiza la proyección de "Lady Everest", dentro del programa "Y en el deporte, ¡Igualdad!", que desarrollan las concejalías de Deportes e Igualdad. El evento tendrá lugar este jueves, a las 19.30 horas, en el teatro auditorio de la Pola. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. El documental narra la vida de Junko Tabei, la primera mujer que coronó el Everest, una montañera que desafió los límites de su tiempo, madre de una niña pequeña y protagonista de una sociedad japonesa que no concebía el alpinismo como un espacio para las mujeres. Después de la proyección se celebrará un coloquio que contará con la participación de Isabel Díaz Novo, directora del documental.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

El poemario ilustrado "Cantos de amor por la tierrina" se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición "Cantos de amor por la tierrina", un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 18.30 horas (Para cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada llamando a los teléfonos 660.660.660 y 689.570.708).

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.