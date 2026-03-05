La asociación de pacientes sanitarios Asencro exige al Principado que asegure los medicamentos a pacientes crónicos ante la inestabilidad internacional

La Asociación de Pacientes y Usuarios de la Sanidad Pública y Privada (Asencro) ha expresado su “enorme preocupación” por una posible falta de medicamentos para los pacientes crónicos asturianos como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz derivado de la guerra en Oriente Medio.

"Dado que Ormuz está cerrado, puede haber escasez de medicaciones; pedimos que se garantice una reserva suficiente para los asturianos", ha señalado su presidenta, Susana Pérez-Alonso García-Scheredre.

En este sentido, la representante de la entidad ha realizado un “llamamiento urgente” al presidente del Principado, Adrián Barbón, para que “tranquilice a los pacientes sobre la reserva de las medicaciones necesarias para ellos”.

Pérez-Alonso ya ha enviado dos mensajes por Whatsapp al presidente para trasladarle esta situación, pero no ha obtenido respuesta. Por eso, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno autonómico "ofrezca información y coordinación para asegurar el acceso a los tratamientos crónicos".

La asociación ha reclamado, asimismo, que la Administración regional garantice el suministro de medicamentos a todos lo enfermos crónicos de la comunidad, con el objetivo de evitar “cualquier riesgo de interrupción en sus tratamientos esenciales” ante la inestabilidad internacional.