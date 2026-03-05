Asturias busca agentes para 58 plazas de Policía Local: 14 concejos y una prueba con 80 preguntas
Gijón concentra 22 vacantes; le siguen Mieres (9), y Carreño, Langreo y Navia (4 cada uno)
La convocatoria fija inscripción solo telemática, una tasa de 17,15 euros y un sistema de oposición con test, pruebas físicas, psicotécnico, entrevista y reconocimiento médico
El Principado de Asturias ha puesto en marcha un proceso selectivo unificado para el ingreso por turno libre en la Policía Local, categoría de agente, con el objetivo de cubrir 58 plazas en 14 concejos que han delegado la selección en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP). La convocatoria oferta puestos de funcionario de carrera en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo C1.
Reparto de plazas por concejos
El mayor número de vacantes corresponde al Ayuntamiento de Gijón, con 22 plazas. Le sigue Mieres, con 9. El reparto completo es el siguiente:
- Gijón: 22 plazas
- Mieres: 9
- Carreño: 4
- Langreo: 4
- Navia: 4
- Lena: 3
- Castrillón: 2
- Corvera de Asturias: 2
- Noreña: 2
- Piloña: 2
- Gozón: 1
- Llanera: 1
- San Martín del Rey Aurelio: 1
- Villaviciosa: 1
La convocatoria prevé además una posible ampliación: si quedaran desiertas las plazas reservadas a movilidad en Langreo (1) y Mieres (1), se acumularán a las del turno libre mediante resolución del IAAP, siempre que los ayuntamientos lo notifiquen antes de que se publiquen las calificaciones del tercer ejercicio.
Plazo, inscripción y tasa
Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios telemáticos. El plazo será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación, este jueves, de la convocatoria en el BOPA. La tasa de inscripción es de 17,15 euros.
La convocatoria advierte de un detalle importante: las solicitudes registradas hoy, el mismo día de la publicación, se consideran fuera de plazo y deben subsanarse presentando una nueva dentro del periodo correcto, a partir de mañana viernes.
Requisitos principales
Entre los requisitos para participar figuran tener nacionalidad española, 18 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa; estar en posesión de Bachiller o Técnico; carecer de antecedentes penales por delitos dolosos no cancelados; y disponer de los permisos de conducción A y B (este último debe acreditarse en el momento indicado por las bases). También se exige el compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, mediante declaración responsable.
Así será la oposición
El proceso se realizará mediante oposición, con ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primer ejercicio será un test de 80 preguntas (más 10 de reserva) sobre el temario, con un tiempo máximo de 90 minutos.
El segundo ejercicio consistirá en pruebas físicas y será obligatorio presentar un certificado médico en el momento de realizar la primera prueba: no presentarlo supondrá la exclusión. Después llegarán las pruebas de aptitud psicosocial (psicotécnico y entrevista personal) y, por último, el reconocimiento médico, calificado como “apto” o “no apto”.
Además, quienes superen la oposición deberán realizar un curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Principado, también obligatorio y que puede ser eliminatorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)