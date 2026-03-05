Asturias busca agentes para 58 plazas de Policía Local: 14 concejos y una prueba con 80 preguntas

El Principado de Asturias ha puesto en marcha un proceso selectivo unificado para el ingreso por turno libre en la Policía Local, categoría de agente, con el objetivo de cubrir 58 plazas en 14 concejos que han delegado la selección en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP). La convocatoria oferta puestos de funcionario de carrera en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo C1.

Reparto de plazas por concejos

El mayor número de vacantes corresponde al Ayuntamiento de Gijón, con 22 plazas. Le sigue Mieres, con 9. El reparto completo es el siguiente:

Gijón: 22 plazas

Mieres: 9

Carreño: 4

Langreo: 4

Navia: 4

Lena: 3

Castrillón: 2

Corvera de Asturias: 2

Noreña: 2

Piloña: 2

Gozón: 1

Llanera: 1

San Martín del Rey Aurelio: 1

Villaviciosa: 1

La convocatoria prevé además una posible ampliación: si quedaran desiertas las plazas reservadas a movilidad en Langreo (1) y Mieres (1), se acumularán a las del turno libre mediante resolución del IAAP, siempre que los ayuntamientos lo notifiquen antes de que se publiquen las calificaciones del tercer ejercicio.

Plazo, inscripción y tasa

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios telemáticos. El plazo será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación, este jueves, de la convocatoria en el BOPA. La tasa de inscripción es de 17,15 euros.

La convocatoria advierte de un detalle importante: las solicitudes registradas hoy, el mismo día de la publicación, se consideran fuera de plazo y deben subsanarse presentando una nueva dentro del periodo correcto, a partir de mañana viernes.

Requisitos principales

Entre los requisitos para participar figuran tener nacionalidad española, 18 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa; estar en posesión de Bachiller o Técnico; carecer de antecedentes penales por delitos dolosos no cancelados; y disponer de los permisos de conducción A y B (este último debe acreditarse en el momento indicado por las bases). También se exige el compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, mediante declaración responsable.

Así será la oposición

El proceso se realizará mediante oposición, con ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primer ejercicio será un test de 80 preguntas (más 10 de reserva) sobre el temario, con un tiempo máximo de 90 minutos.

El segundo ejercicio consistirá en pruebas físicas y será obligatorio presentar un certificado médico en el momento de realizar la primera prueba: no presentarlo supondrá la exclusión. Después llegarán las pruebas de aptitud psicosocial (psicotécnico y entrevista personal) y, por último, el reconocimiento médico, calificado como “apto” o “no apto”.

Además, quienes superen la oposición deberán realizar un curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Principado, también obligatorio y que puede ser eliminatorio.