"Es una buena noticia, pero necesitamos plazos": los transportistas reaccionan a la aprobación de la obra clave en Asturias para evitar atascos

El sector del transporte en Asturias ha recibido con satisfacción la aprobación por parte del Ministerio de Transportes del enlace de Robledo, en el concejo de Llanera, que conectará la autopista “Y” con la AS-II (autovía de la Industria).

Esta actuación, que permitirá descongestionar el tráfico en uno de los principales nudos viarios de la región, todavía no tiene fecha de inicio ni plazo estimado de ejecución. El Ministerio publicó la aprobación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado después de las quejas del Principado, que había denunciado los retrasos “inaceptables” en varios proyectos dependientes de la cartera que dirige Óscar Puente, con quien el Gobierno regional mantiene tensiones, especialmente por todo lo relacionado con el peaje del Huerna.

“Me parece muy bien la aprobación del proyecto del enlace de Robledo. Es un paso adelante, pero muestro mi escepticismo, teniendo en cuenta que las obras, desde que se proyectan hasta que finalizan, pasan décadas. Necesitamos plazos reales. Mientras tanto, bienvenido sea que se apruebe; esperemos que no sea un anuncio más”, destacó Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra.

“Es una buena noticia para Asturias, pero habrá que ver cuánto tardan en sacar la licitación y en iniciar la obra. Quiero pensar que puede marcar un cambio de tendencia en el trato del Ministerio de Óscar Puente hacia Asturias. Ya es hora de que inviertan aquí lo que corresponde”, señaló por su parte Manuel Ángel Álvarez, de la patronal Cesintra.

“Quedan pendientes muchas cuestiones: el Huerna, el acceso al Musel o los argayos en la red viaria. En cualquier caso, la valoración del enlace de Robledo es positiva y queremos ser optimistas. Ojalá suponga el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Ministerio y el Principado. Estaremos atentos para que la obra no se eternice”, añadió. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, también se mostró satisfecha por el enlace, que se hará en su concejo.

Una obra de 26,9 millones

El enlace de Robledo corresponde a una actuación ya proyectada, con un presupuesto estimado de 26,9 millones de euros. Se trata de una infraestructura muy reclamada por el sector del transporte, ya que permitirá aliviar la carga de tráfico en la autopista “Y”, por la que circulan alrededor de 65.000 vehículos al día.

El proyecto obtuvo en noviembre de 2024 la declaración de impacto ambiental favorable, un requisito imprescindible para poder ejecutar la obra. El estudio contemplaba dos alternativas y finalmente se optó por la de menor coste y menor afección territorial, conocida como alternativa I.

Esta solución plantea aprovechar la estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón) y ampliar su tablero para habilitar el enlace hacia la “Y” en dirección Serín-Gijón-Avilés.

La propuesta permitirá enlazar ambas autovías, aunque no contempla todos los movimientos posibles. Quedarán fuera, por ejemplo, las incorporaciones de vehículos que, procedentes de Oviedo, quieran cambiar de autovía para regresar de nuevo hacia la capital, así como las maniobras de retorno hacia Gijón para quienes lleguen desde Gijón o Serín por la “Y”.