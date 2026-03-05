Compartir datos de forma segura ya no es una promesa futura: es una palanca inmediata para mejorar la ciberseguridad, anticipar riesgos, coordinar emergencias y tomar mejores decisiones públicas y privadas. En Asturias, esa realidad ya tiene dos infraestructuras operativas y con sello del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (a través de la SEDIA): los espacios de datos SC-DIXAE y DS4S3, impulsados por el Clúster Smart City Asturias, la única entidad asturiana promotora de dos espacios de datos aprobados en sendas convocatorias ministeriales.

El Clúster Smart City Asturias se sube al tren de la economía del dato

SC-DIXAE: ciberseguridad con información compartida

El primero de los espacios impulsados desde Asturias se llama SC-DIXAE (Smart Cities Data Intelligence Exchange for Advanced Ecosystems) y tiene un objetivo tan actual como crítico: mejorar la protección frente a ciberamenazas en un mundo donde las ciudades, las empresas y los servicios públicos dependen cada vez más de infraestructuras digitales.

SC-DIXAE se apoya en un principio sencillo: compartir información de calidad sobre amenazas permite anticiparse, detectar antes y responder mejor. En un entorno donde el phishing, las filtraciones y los ataques a sistemas son cada vez más frecuentes, contar con datos verificados y servicios de apoyo puede marcar la diferencia y evitar que “un susto” se convierta en una crisis.

Toda la información y el acceso al espacio se encuentran en https://sc-dixae.com.

DS4S3: datos para gestionar eventos, seguridad y respuesta rápida

El segundo espacio, DS4S3 (Data Space for Secure Smart Societies), se orienta a un desafío muy cercano a los ayuntamientos y a los servicios que cuidan de la vida cotidiana: la seguridad y la coordinación en entornos complejos, desde grandes eventos hasta situaciones que requieren una respuesta organizada y ágil: una dana, una sucesión de incendios forestales o hasta un terremoto.

DS4S3 propone un modelo donde los actores implicados —administración, servicios, operadores, organizaciones— puedan trabajar con información compartida y trazable, con garantías, para mejorar la toma de decisiones. Lo relevante no es solo “tener datos”, sino tenerlos bien, a tiempo y con reglas claras, algo esencial cuando la realidad se mueve deprisa.

Toda la información y el formulario de adhesión están en https://ds4s3.com.

Avilés, escenario de uso

La apuesta asturiana se mide en resultados. Y por eso ambos espacios aterrizan en un entorno concreto con un aliado institucional: el Ayuntamiento de Avilés. Está previsto desarrollar dos casos de uso, uno asociado a SC-DIXAE y otro a DS4S3.

En el caso de DS4S3, ya hay una fecha que subraya el enfoque práctico del proyecto: el 6 de abril, durante la Comida en la Calle de Avilés, un evento masivo ideal para poner a prueba la coordinación, el intercambio de información y la capacidad de generar aprendizaje útil para futuras ediciones.

¿Cómo unirse a los espacios de datos?

El Kit Espacios de Datos es un programa gestionado a través de Red.es para financiar la incorporación efectiva de entidades a espacios de datos “elegibles”. Cubre gastos vinculados a la adhesión, la conexión técnica, la preparación de datos y servicios necesarios para participar. Con este kit, se puede alcanzar hasta 30.000 euros de subvención para empresas privadas y 50.000 para Administraciones Públicas.

Para recibir la ayuda, la organización tiene que demostrar que ya está conectada al espacio de datos elegido, lo que encaja especialmente bien con el caso asturiano: SC-DIXAE y DS4S3 ya están funcionando, de modo que la adhesión puede iniciarse de inmediato.

Cualquier empresa de la Unión Europea y Administraciones Publicas de toda España pueden beneficiarse del kit.

Cómo adherirse hoy mismo

Las entidades interesadas pueden informarse y dar el paso desde las webs de ambos espacios (sc-dixae.com y ds4s3.com) o contactar directamente con el Clúster Smart City Asturias en direccion@smartcityasturias.org. También es posible iniciar la adhesión a través de los formularios disponibles en cada web. Y, sobre todo, conviene no apurar plazos. La ayuda del Kit Espacio de Datos puede solicitarse sólo hasta el 31 de marzo de 2026.