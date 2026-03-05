Consuelo Mangué e Ibrahim Turé, los dos jóvenes residentes en un centro de acogida de Asturias que buscan una oportunidad: "Queremos un trabajo bueno y decente"
Ambos son dos de los 14 beneficiarios del proyecto "Pértiga", pionero en el Principado e impulsado por la Fundación Alimerka para facilitar la incorporación al mundo laboral
A Consuelo Mangué, de 19 años, no le importa tanto el puesto de trabajo como que éste «sea bueno y decente». Ibrahim Tourret se siente «más seguro y sin miedo» para, a sus 18 años, adentrarse en el mundo laboral y encontrar un empleo. Ambos son dos de los 14 jóvenes de programas de acogida del Principado de Asturias que en los últimos meses han disfrutado de la formación del proyecto «Pértiga» que impulsa la Fundación Alimerka.
Los 14 beneficiarios (4 chicas y 10 chicos, residentes en Oviedo, Gijón y Avilés, seis menores de edad y ocho extranjeros) recogieron este jueves sus diplomas que les acreditan haber completado ese itinerario formativo para desarrollar prácticas personales y profesionales.
«Me siento muy agradecido por la oportunidad. Ahora me siento motivado y con ganas de afrontar nuevos retos», señaló Ibrahim Turé. «Me ha facilitado un gran crecimiento personal y el curso me va a ayudar a encontrar un buen trabajo y ser independiente», añadió su compañera.
Pionero
Ambos ejercieron de portavoces del resto de compañeros, que arropados por monitores y amigos disfrutaron del acto de entrega de diplomas al que asistieron Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerka, y la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco. Blanco quiso resaltar el carácter pionero del proyecto «Pertiga», que tendrá continuidad a partir del próximo 7 de abril con el objetivo de «facilitar la incorporación laboral de los participantes en alguna de las empresas del Grupo Alimerka, reforzando así su integración social a través del empleo».
También estuvieron en la clausura del curso Leticia González, concejala de Gobierno de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo; Angela Pumariega, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Begoña López, directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
Marta del Arco destacó la importancia de acompañamiento a los jóvenes en una etapta «tan crucial» como es la la incorporación al mundo laboral. Reseñó, además, la importancia de la colaboración público-privada para que jóvenes en acogimiento residencial del Principado puedan construir su futuro «de forma plena e independiente» y desarrollen «un proyecto de vida digno y sólido».
La red de entidades sociales implicadas en el proyecto cuenta con la Fundación Hogar San José, IPE, Centro Madre Isabel de Larrañaga, Fundación Cruz de los Ángeles, TRAMA, Campillín, Diagrama, Villa Alegre y Asociación Albéniz.
