El dulce momento del queso artesano en Asturias, que suma nuevas incorporaciones

La producción de queso en Asturias atraviesa uno de sus mejores momentos. La Asociación de Queseros Artesanos tiene en cartera tres nuevas incorporaciones que se sumarán a los 34 integrantes que ya hay en el veterano colectivo, fundado en 1991.

La solicitud para entrar no deja de ser una gran noticia para la junta directiva, que se renovó meses atrás y que acaba de mantener con el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, un encuentro para darse a conocer y mantener el contacto.

En el encuentro, en el que participó también la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado, Begoña López, estuvo el nuevo presidente del colectivo, Juan Antonio Ruanes, que sustituye en el cargo a Yeyo Álvarez. Ruanes, productor de gamonéu, estuvo acompañado de la vicepresidenta, Verónica Álvarez, y el secretario, Alberto Valiente.

Promoción

Según explican en la Consejería, en la reunión se abordaron diversos temas «clave» para el sector, con especial foco en la estructura y la promoción los quesos artesanos. Medio Rural ha mostrado su apoyo «a la preservación de la tradición» y quiere dar impulso a la agroindustria local.

En el ánimo de la nueva directiva está crecer con nuevos socios. La incorporación de tres nuevas queserías es valorada de forma muy positiva, ya que significa el tirón de la actividad y que se ve a ésta como una oportunidad para abrirse camino en el medio rural.

La asociación tiene por objetivo representar y defender los intereses de los socios y de los queseros artesanos en general, así como contribuir a la consolidación de un espacio de mercado diferenciado para los quesos artesanos, mediante la realización de acciones de promoción, información y sensibilización. La colaboración con el Principado se presenta clave para promocionar la marca de queso artesano de Asturias, uno de los productos que más tirón tienen dentro de Alimentos del Paraíso. En la asociación figuran queseros de las denominaciones de origen (cabrales, gamonéu, casín y afuega´l pitu), además de la IGP de Los Beyos.