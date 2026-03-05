Duro Felguera adelanta la reorganización del grupo a la espera del aval del juez: así operará desde Langreo

Duro Felguera ya esta adelantando la reorganización del grupo, siguiendo las directrices de su plan de viabilidad, mientras que espera a que el juez homologue el plan de reestructuración acordado con los acreedores. Duro acaba de constituir una nueva sociedad, denominada Duro Felguera Global Solutions, a la que transferirá todo el negocio operativo del grupo, incluidas las filiales de servicios industriales. Esta nueva sociedad ya tiene su sede en Langreo, a donde se trasladará el grueso de la compañía cuando se cierre la venta de la actual sede de Gijón.

Fuentes de Duro Felguera señalaron que la compañía sigue a la espera de la homologación judicial del plan de reestructuración que presentó el pasado octubre ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón tras ser aprobado por los acreedores. Y entretanto, señalaron, se va avanzando en todo lo que se puede para no perder tiempo.

El plan de viabilidad de Duro incluye una reorganización de la estructura del grupo con el objetivo de "racionalizarla" y "establecer nuevas líneas de responsabilidad claramente definidas" que permitan tomas de decisiones "más ágiles". En concreto, el plan contempla la creación de una nueva sociedad intermedia, participada al 100% por la matriz Duro Felguera S. A., a la que se transferirá el negocio operativo del grupo. Esa transferencia incluirá el traspaso de las filiales de la línea de servicios (compuesta por las sociedades Duro Felguera Operaciones y Montajes y Duro Felguera Mompresa); de la actividad de proyectos de ingeniería "llave en mano" (mining & handling, energía, industrial...), que serán desarrollados directamente por la nueva sociedad, y de la resultante de la fusión de las filiales Duro Felguera Energy Storage y Duro Felguera Calderería Pesada. Asimismo, parte de los servicios centrales también serán trasladados a la nueva sociedad intermedia, mientras que Duro Felguera S. A. conservará únicamente los medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales, operativas y regulatorias, manteniéndose como sociedad matriz y cotizada del grupo.

Esa nueva sociedad que será clave en la nueva estructura corporativa del grupo ya ha sido constituida con un capital social de 60.000 euros. Se ha denominado Duro Felguera Global Solutions. Tiene como socio único a la matriz Duro Felguera S. A. y como consejeros al presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa; al vicepresidente, Jaime Isita; a los consejeros dominicales en representación de los grupos mexicanos Prodi y Mota Engil México, Mónica Rodrigues y Gerardo Tietzsch Rodríguez , y a los consejeros independientes Nuno Cardoso, Julia Tejero y María José Zueco.

La nueva sociedad operativa Duro Felguera Global Solutions tiene su domicilio en la calle Hornos Altos del polígono industrial Valnalón, en el distrito langreano de La Felguera. Esa dirección se corresponde con el edificio propiedad del Principado de Asturias al que está previsto que se traslade el grueso del grupo una vez que Duro venda su actual sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. En el plan de reestructuración de Duro Felguera se incluye la venta de ese inmueble a una sociedad del grupo catalán Mecalux, compañía de soluciones de almacenaje propietaria de la empresa gijonesa Esmena. La sociedad catalana pagará 13,6 millones de euros por el edificio, que tiene tres plantas, sótano y garaje. n