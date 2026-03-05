Erika Baikoff sustituye a Ian Bostridge en el concierto de la OSPA
La soprano norteamericana Erika Baikoff cantará "Les Illuminations" de Benjamin Britten en sustitución del tenor británico Ian Bostridge, que ha cancelado su participación en el décimo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) por enfermedad.
La carrera de Erika Baikoff, según la crítica, está en ascenso y se está consolidando como una de las voces líricas más cautivadoras de su generación. Sus interpretaciones son elogiadas por su poder de conmover y por su canto "luminoso y vibrante".
La OSPA ofrece esta semana, en su programa de abono, dos conciertos, hoy en el teatro Jovellanos de Gijón y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en ambos casos a las 20.00 horas.
El programa del concierto oscila entre el romanticismo alemán y la sensibilidad poética del siglo XX. Abrirá la cita la "Obertura trágica", op. 81, de Johannes Brahms. Le seguirá "Les illuminations", un ciclo de nueve canciones para tenor de Benjamin Britten estrenadas en 1940.
La segunda mitad del concierto quedará conformada por la "Sinfonía número 4 en re menor", op. 120, de Schumann, en la reorquestación de 1851 a cargo del propio compositor.
