Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería: "La Consejería de Salud debería cuidar más a las enfermeras; hay una idea de quitarnos de los servicios de farmacia y de recortar direcciones de enfermería"

Esteban Gómez Suárez (Gijón, 1972) es enfermero del Hospital de Arriondas. Preside el Colegio de Enfermería de Asturias desde 2019. Reelegido hace un año, le quedan tres más al frente de una corporación con cerca de 7.600 colegiados, de ellos unos 1.100 jubilados. Globalmente, son mujeres un 85 por ciento.

¿Cómo va el ritmo de jubilaciones?

Ahora mismo se está jubilando la generación del baby boom, muy numerosa también en enfermeras. Se jubilan más de las que se gradúan en las facultades de Oviedo y Gijón. Si estamos creciendo en colegiados y en profesionales ejercientes, es gracias a la gente que ha salido a estudiar fuera de Asturias.

La llegada de las universidades privadas

¿Cómo ve la llegada a Asturias de universidades privadas para impartir grados sanitarios, entre ellos el de Enfermería?

Lo que más nos preocupa es la calidad de la formación. Entendemos que la cantidad de plazas que ofertan es un poco masificada. De las dos facultades públicas que tenemos en Asturias salen cada año entre 150 y 170 enfermeras, y ahora estamos hablando de duplicar esa cifra con las privadas. Es verdad que faltan enfermeras en el sistema, sobre todo en el ámbito sociosanitario, pero no sé si Asturias tiene tanta capacidad para absorber ese ritmo de graduados.

Faltan enfermeras en residencias de mayores…

Sí, en las residencias públicas y privadas apenas hay enfermeras, y hacen falta muchas más. Y en el ámbito de la atención primaria habría que potenciar la presencia de enfermeras. Tenemos una población muy envejecida y una gran demanda de cuidados.

¿Dónde harán las prácticas tantas estudiantes?

Es verdad que en los hospitales comarcales ahora mismo tenemos posibilidad de alojar más alumnos en prácticas. Pero esos alumnos necesitan ver servicios que no existen en los hospitales comarcales. Quizá también en alguna residencia privada e incluso en las residencias del ERA.

¿Cuánto tardará en colapsarse el mercado de las enfermeras en Asturias?

Una cosa es la necesidad de enfermeras y otra cosa es lo que estemos dispuestos a pagar por las enfermeras. Las residencias del ERA no encuentran enfermeras porque las condiciones que se ofrecen son peores que en el Servicio de Salud (Sespa). Hay anuncios para buscar enfermeras que ofrecen 14.000 euros al año, y en el Sespa pueden estar cobrando treinta y pico mil o cuarenta mil, según acaban la carrera. Ahora mismo quedan solamente dos residencias que tienen enfermeras en turnos de mañana, tarde y noche, que son Santa Teresa, en Oviedo, y la Mixta, en Gijón.

¿Qué implica la falta de enfermeras?

Resulta preocupante porque puede tener consecuencias sobre la calidad de la atención a las personas. En el ámbito geriátrico, a esto se le ha dado muy poca importancia. Cada vez hay menos auxiliares de enfermería. A cambio, tienen gente con certificados de profesionalidad, con formación de poca calidad.

El conflicto sanitario

Hay un conflicto sanitario de ámbito nacional. Los médicos reclaman un estatuto marco propio. ¿Cómo lo ve?

El estatuto que se ha negociado con el Ministerio de Sanidad para el conjunto de las categorías sanitarias lo vemos bien, responde mucho a las necesidades de cambio que tiene la sanidad pública.

¿Qué cambios?

El Sistema Nacional de Salud requiere no solamente un cambio en el estatuto marco, sino cambios, por ejemplo, de leyes que están muy anticuadas, de la misma Ley General de Sanidad. El sistema necesita reformas para hacerlo sostenible. Con este nivel de gasto disparado que tenemos, y apostando por un modelo muy anticuado, muy hospitalcéntrico, no vamos a tener recursos para mantenerlo. En Asturias estamos ya en el mayor gasto sanitario per cápita. No podemos seguir con una demanda infinita, continua, porque el sistema no va a ser sostenible. Pensamos que, como dice la OMS, apostar por enfermeras es bueno para el sistema y lo hace más sostenible en el tiempo. Tenemos que apostar mucho más por la atención primaria y por la asistencia sociosanitaria.

¿Hay una competitividad soterrada entre médicos y enfermeras por una cuestión de estatus dentro de la sanidad pública?

Es una falsa competitividad, sinceramente. Los roles están muy claros. La hegemonía médica dentro del sistema es incuestionable. ¿Cuántas enfermeras son gerentes en Asturias? ¿Cuántas enfermeras son directoras? Es anecdótico y en ámbitos muy concretos y muy sesgados. Hablo de Asturias, pero puedo irme al resto de España y estamos en la misma situación. Sería bueno que las enfermeras tuvieran un rol directivo más importante dentro del sistema. Daría una visión mucho más ancha del sistema y lo mejoraría.

Proyección de la enfermería

¿En qué direcciones puede crecer la enfermería?

En que en los procesos de cuidados haya un liderazgo más claro de la enfermera. Esa tarea la hacemos mejor. Muchos colectivos de pacientes reclaman enfermeras gestoras de casos, enfermeras que les ayuden a gestionar todo lo que son los cuidados posteriores. A nadie se le ocurre que una enfermera vaya a estar en el quirófano operando una apendicitis o tratando a un paciente con EPOC. No queremos compararnos con los médicos. Pero hay psicólogos, economistas, abogados, biólogos, periodistas… Si todos estudiamos cuatro años, ¿por qué las enfermeras tienen que tener menos? Eso es la clasificación A1. Incluso hay enfermeras que se forman dos años más como especialistas. Los médicos tienen derecho a reivindicar lo que quieran, y tienen razones, pero que no nos metan a nosotros en el medio. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo y no el suyo.

¿Por qué está parada en Asturias la prescripción de medicamentos por parte de las enfermeras?

Hay mucha presión para que las enfermeras no podamos indicar medicamentos. Hablamos de indicación, no de prescripción de enfermeras. Hablamos de indicar a un paciente unas bolsas de colostomía o un anestésico local para una cirugía menor… Eso que manejamos las enfermeras, que es parte de los cuidados, requiere de algunos medicamentos. ¿Cuántos traumatólogos saben indicar un antidepresivo? ¿Cuántos psiquiatras saben manejar bien los antibióticos? Probablemente ninguno. Lo hacen, ¿no? Porque tienen un código deontológico. Nosotras también lo tenemos. Es bueno para el ciudadano porque va a tener acceso a servicios mucho más rápidos, mucho más ágiles y va a quitar mucho trabajo burocrático del que se quejan los médicos. Los pañales de los pacientes no tienen por qué andar pasando por la firma del médico. Además, resulta que tanto odontólogos como podólogos pueden recetar sin ninguna limitación. Pero las enfermeras, no. Es una sensación un poco rara.

¿Cómo ve la figura de la enfermera escolar?

No se puede generar una expectativa de que en cada colegio va a haber una enfermera, porque eso no es sostenible. Pero sí puede haber enfermeras que desde la atención primaria comunitaria se dediquen al ámbito escolar con una adecuada coordinación. Lo que sí exigimos es que en los centros de educación especial haya una enfermera o dos.

El Colegio se ha retirado del grupo de trabajo de la Consejería de Salud para definir las competencias de las enfermeras con especialidad vía EIR…

Lo que tenemos que saber es cómo quiere la Consejería de Salud utilizar a las enfermeras especialistas y qué criterios de sostenibilidad va a tener eso en el tiempo. La Consejería debería cuidar más a las enfermeras. Hay una idea de quitarnos de los servicios de farmacia y de recortar direcciones de enfermería, y eso supone ir en la dirección incorrecta.

Gestión y logros

Estamos en su último mandato. Su antecesor estuvo muchos años…

Sí, eso lo tuvimos muy claro desde que llegamos. Los estatutos establecían que los mandatos de las juntas de gobierno duraban cinco años y se podía repetir las veces que se quisiera en cualquier puesto. Nosotros hemos reducido los mandatos a cuatro años y solamente se puede repetir en dos, y eso en cualquier puesto. Estamos trabajando en una línea de transparencia y de buen gobierno del colegio. Es una de las cosas de las que estamos más contentos y queremos trasladarla a nivel nacional, de manera que los presidentes de los consejos generales de colegios tengan también un máximo de dos mandatos de cuatro años.

¿Qué presupuesto maneja el Colegio de Enfermería de Asturias?

Hemos bajado el presupuesto porque en los últimos cinco años hemos bajado bastante las cuotas. Somos el colegio de enfermería de todo el país que menos cobra de cuotas a los colegiados. Manejamos entre un millón y medio y un millón seiscientos mil euros al año. Tenemos unas cuentas muy saneadas y una actividad como nunca habíamos tenido en el colegio. Y con perspectivas de crecer.

¿Qué se hacía antes con el dinero?

Había partidas que no sabremos nunca dónde fueron a parar. Por ejemplo, la revista del Colegio llegó a costar 250.000 euros al año.

¿En qué fase está el proceso judicial a los antiguos responsables del Colegio?

Está pendiente de fijarse la fecha del juicio oral a Alfonso Román y a Marta Elena Losa.