Las filósofas que la historia dejó fuera de los libros: una asociación asturiana apuesta por recuperar el pensamiento de las mujeres

Hace diez años, un grupo de estudiantes del IES Aramo, en Oviedo, le preguntó a su profesora de Filosofía por qué en los libros no aparecían filósofas. Lo cierto es que, a lo largo de los años, el sistema educativo ha enseñado a Kant, Weber, Sócrates o Platón. Pero ¿hubo en esas épocas filósofas? La respuesta es sí, aunque con el paso del tiempo fueron quedando excluidas de los cánones filosóficos.

Con la idea de recuperar ese pensamiento femenino empezó a trabajar un grupo de profesoras que, hace dos años y medio, terminó por asociarse. Así nació la Asociación de Filósofas en la Historia: Escuela de Filósofas, que esta semana ha sido acreditada por la Consejería de Educación como entidad organizadora de actividades de formación permanente del profesorado. O, lo que es lo mismo, podrá formar a los docentes en este ámbito.

"No solo basta con meterlas en los libros de texto; muchos de sus pensamientos cambian los puntos de vista de la época", explica Noelia Bueno, vicepresidenta de la asociación. Las mujeres pensaban de forma distinta, en parte porque no se les permitía estar en los centros de poder ni contaban con los mismos recursos que los hombres. "Había una clara exclusión hacia ellas, pero supieron hacer de la necesidad virtud y su pensamiento, a menudo desde los márgenes, es especialmente original, sobre todo en temas como la conciencia de la opreción", reflexiona Bueno.

En la actualidad, la asociación cuenta con 137 socias, aunque también cuentan con el apoyo de compañeros. "No somos una entidad solo de mujeres; necesitamos la colaboración de todos", explica. Si todo va según lo previsto, el próximo mes de abril comenzarán con el primer curso dirigido a profesores de Secundaria. "Será voluntario y en él trataremos de analizar cómo incorporar a las filósofas en las clases".

No es la única línea de actuación del colectivo. Los próximos días 12, 13 y 14 de marzo celebrarán en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo las IV Jornadas Internacionales de Filósofas en la Historia, bajo el título "Espacios femeninos, territorios feministas".

"Nuestro objetivo es contribuir a una educación libre de estereotipos para que niños y niñas puedan relacionarse y vivir sin miedo y sin violencia", subraya. Al mismo tiempo, defienden que las mujeres estén presentes "en todos los escenarios sociales y políticos, y más en estos momentos".

En paralelo, la asociación cuenta con un grupo de investigación dentro de la Universidad de Oviedo que estudia a grandes filósofas olvidadas. "Son pensamientos que a veces chocan con lo que se estudiaba en su misma época y por eso debemos analizarlos con detenimiento", concluye Bueno.