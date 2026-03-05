El gasóleo sube un 6,2% en Asturias desde que se inició el conflicto en Oriente Medio y los transportistas ya reclaman bonificaciones

El precio del gasóleo se ha incrementado un 6,27% en las estaciones de servicio de Asturias desde que se desató el conflicto en Oriente Medio. Un día antes de los bombardeos, el gasóleo A habitual costaba en la región una media de 1,481 euros y ayer ese precio se había elevado hasta los 1,574 euros. El encarecimiento ha sido de más de nueve céntimos y llenar el depósito de un turismo (50 litros) cuesta ahora 4,65 euros más.

Son datos que recopila el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la información que aportan las estaciones de servicio. En el caso de la gasolina de 95 la subida de precios en Asturias es menor que la registrada en el gasóleo A. En este caso el alza es del 3,82%, al pasar de 1,518 euros antes del conflicto a los 1,576 de ayer. La diferencia es de 0,058 euros y llenar el depósito cuesta ahora 2,9 euros más.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias, Ovidio De la Roza, ya ha propuesto este jueves bonificar los combustibles de uso profesional (como se hizo tras el estallido de la guerra de Ucrania), para paliar el previsible incremento de los precios por el conflicto en oriente medio.

El dirigente de la patronal del transporte por carretera expresó "inquietud" por las consecuencias que puede tener la guerra en la economía y ha pedido al Gobierno de España una posición "más prudente", alineada con otros países de la Unión Europea.

En una rueda de prensa sobre la evolución del sector durante 2025, De la Roza ha dicho que "salirse del marco no es bueno para la economía de España, por lo que el Gobierno debería replantarse su posición y ser más prudente como han sido otros países europeos".

El presidente de Asetra ha expresado confianza en que el conflicto bélico "no se prolongue" y ha alertado del incremento que se ha registrado en los últimos días en los carburantes, que ha atribuido a la especulación porque el combustible que se está vendiendo en las gasolineras se compró a precios más bajos antes de que se cerrara el estrecho de Ormuz.

Ha destacado que los carburantes representan el 39% de los costes de transporte por carretera y ha pronosticado que el barril de petróleo puede alcanzar los 100 euros, lo que añade más incertidumbre a la situación del sector.

En ese sentido se ha manifestado a favor de bonificar el combustible profesional y ha recordado que una medida similar se aplicó tras escalada de precios que sucedió a la pandemia de covid, con 20 céntimos el litro de gasoil en una primera etapa y de 10 céntimos en una segunda fase. Además, dijo que la normativa vigente permite trasladar el aumento de los combustibles de manera automática a los contratos hasta el 5%..