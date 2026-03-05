La DGT avisa: precaución al volante en Asturias por las fuertes lluvias

"Regina" ya está aquí. La nueva borrasca que azota España llegará a Asturia en forma de fuertes lluvias que han obligado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a los conductores "precaución al volante" durante la jornada del jueves ante los avisos por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en el Principado la alerta por tormentas y fenómenos costeros.

La región pueden llegar a acumular 60 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas, que alcanzarán los 80 en los momentos de mayor intensidad de las lluvias en zonas como la Cordillera y los Picos de Europa.

Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares son las comunidades más afectadas por la lluvia y las que han oblgiado a la DGT a pedir que todos los conductores moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.

La situación no mejora el viernes. La Aemet habla de "lluvias y chubascos persistentes que pueden ser localmente fuertes. Nevadas significativas en la Cordillera y temperaturas máximas en descenso notable en el sur".

El fin de semana seguriá lloviendo, pero se desactiva la alerta por tormentas y los chubascos serán intermitentes en Asturias.

Lluvia de barro

La llegada de la borrasca "Regina", con vientos procedentes del norte de África, ha dejado calima que, una vez comiencen las tormentas, dejáran las conocidas como lluvias de barro. "La presencia de polvo en suspensión hará que los chubascos sean en forma de lluvias de barro", explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

¿Cuándo cesará la tormenta? Desde la Aemet son prudentes. "Es probable que los chubascos continúen los siguientes días, con mayor intensidad y persistencia en el norte de la fachada mediterránea y zonas del Cantábrico occidental, perdiendo intensidad en el área mediterránea a partir del domingo 8", explican.

Febrero, el quinto más cálido en 60 años

Asturias despidió febrero de 2026 sin tiritona y con paraguas. El mes presentó con un balance meteorológico muy cálido y húmedo, al alcanzar una temperatura media de 9,4 ºC, lo que supone 2,5 ºC por encima del promedio del periodo 1991-2020. El mes se situó como el quinto febrero más cálido en seis décadas (en la serie 1961-2026), según el resumen climatológico mensual efectuado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La anomalía térmica se notó tanto de día como de noche. La máxima media fue de 13,6 ºC (2,2 ºC por encima de lo habitual) y la mínima media alcanzó 5,1 ºC, con una desviación todavía mayor: 2,7 ºC sobre la media del periodo de referencia. Las noches resultaron especialmente templadas.