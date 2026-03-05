Grupos feministas rechazan la idea de género de la ley LGTBI regional
Nueve colectivos alertan de una posible consecuencia "retrógrada" para la sociedad de una norma que pretende ser aperturista
Ch. N.
Nueve asociaciones feministas (Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ASFEMAS, Rapiegas RadFem, FEMES Feministas Socialistas, Asociación de Mujeres Progresistas "Sara Suarez Solís", Contra borrado de las Mujeres, Foro de Mujeres del Llano, Fórum de Política Feminista y Tertulia Feminista Les Comadres) presentaron ayer sus alegaciones al anteproyecto de ley regional LGTBI, un anteproyecto, alertan, "que introduce una concepción del género que choca con la contemplada por la normativa en materia de igualdad". También les preocupa que se llame "a fomentar la diversidad sexual", rechazan el uso del concepto "identidad de género" y alertan de que una norma que "puede parecer aperturista resulte retrógrada para la sociedad".
