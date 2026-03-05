Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Grupos feministas rechazan la idea de género de la ley LGTBI regional

Nueve colectivos alertan de una posible consecuencia "retrógrada" para la sociedad de una norma que pretende ser aperturista

Banderas LGTBI.

Banderas LGTBI. / JAMIE MCCARTHY - Archivo

Ch. N.

Oviedo

Nueve asociaciones feministas (Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ASFEMAS, Rapiegas RadFem, FEMES Feministas Socialistas, Asociación de Mujeres Progresistas "Sara Suarez Solís", Contra borrado de las Mujeres, Foro de Mujeres del Llano, Fórum de Política Feminista y Tertulia Feminista Les Comadres) presentaron ayer sus alegaciones al anteproyecto de ley regional LGTBI, un anteproyecto, alertan, "que introduce una concepción del género que choca con la contemplada por la normativa en materia de igualdad". También les preocupa que se llame "a fomentar la diversidad sexual", rechazan el uso del concepto "identidad de género" y alertan de que una norma que "puede parecer aperturista resulte retrógrada para la sociedad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  2. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  3. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  4. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  5. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
  6. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
  7. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  8. Manu, el futbolista asturiano que jugó en Irán: 'Ojalá sean libres los iraníes; lo que viví allí no se lo deseo a nadie

El Clúster Smart City Asturias se sube al tren de la economía del dato

Agenda: qué hacer hoy jueves 5 de marzo en Asturias

Duro Felguera adelanta la reorganización del grupo a la espera del aval del juez: así operará desde Langreo

Duro Felguera adelanta la reorganización del grupo a la espera del aval del juez: así operará desde Langreo

La Universidad homenajea a Aurora de Albornoz

Grupos feministas rechazan la idea de género de la ley LGTBI regional

Grupos feministas rechazan la idea de género de la ley LGTBI regional

María López-Fanjul: "La mujer libre siempre se vio como algo peligroso"

EDP premia la seguridad en el sistema eléctrico

Erika Baikoff sustituye a Ian Bostridge en el concierto de la OSPA

Erika Baikoff sustituye a Ian Bostridge en el concierto de la OSPA
Tracking Pixel Contents