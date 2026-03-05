Hablan los profesores de Religión ante la caída de la asignatura en Asturias: "Tenemos que trabajar en tres colegios para llegar a una jornada completa"

La asignatura de Religión en Asturias ha ido bajando en número de alumnos paulatinamente. En cuestión de cinco años (desde el curso 2019-2020 hasta el 2023-2024), la matrícula en los colegios públicos asturianos ha descendido un 9,7%. Es la tercera comunidad autónoma que más niños perdió, solo por detrás de Galicia (un 10,4%) y Canarias (un 9,8%). Son los datos que se desprenden del último informe "Las Cifras de la Educación en España", elaborado por el Ministerio de Educación.

"La sociedad ha cambiado y las familias ya no tienen ese arraigo católico", explica Gonzalo Menéndez, del sindicato USO. "Sin embargo, yo creo que no es una cuestión puramente ideológica, hay niños que se matriculan y desmatriculan de un año para otro en función del profesor o del momento académico en el que estén", opina. La Ley de Educación LOMLOE aprobada en el año 2020 elimina la obligatoriedad de una asignatura espejo. Es decir, una alternativa a la Religión que sea igualmente evaluable. En su lugar se establece una "atención educativa" sin carga lectiva ni calificación académica que compute, lo que en la práctica se traduce en una hora de tutoría. Por eso Menéndez ve cómo muchas familias optan por que su hijo emplee ese tiempo en refuerzos académicos y no en clase de Religión.

No obstante, en el cómputo global (colegios públicos, concertados y privados), Asturias sigue estando por encima de la media nacional, con más alumnos que imparten Religión (el 58,4%) que aquellos que no lo hacen (el 40,6%). La media española es de 55,1%. "Es una realidad que Asturias es la comunidad con la mayor caída de natalidad del país, eso también influye en la cantidad de niños que entran en los colegios", añade Menéndez. A menos niños, menos horas de clase y, en consecuencia, un dilema para los profesores de Religión. "En el Principado, los profesores de Religión solamente podemos dar esa asignatura, mientras que en otras regiones pueden complementar con otras materias", explica Menéndez.

El declive de los docentes de Religión asturianos comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la conocida como "Ley Wert", la ley educativa impulsada por el Partido Popular de Mariano Rajoy. En ella, se dejaba que cada comunidad autónoma estableciese un número de horas dentro de una horquilla temporal de 45 a 90 minutos en función de distintos criterios. En aquel momento, la consejera de Educación asturiana, la socialista Ana González, optó por reducir las horas de una y media a la semana a una. Sesenta minutos que obligaron a que el 30% de la plantilla pasase a trabajar a media jornada.

"Eso generó muchísima preocupación en el sector, en el que el 90% son mujeres", subraya Manéndez. Hasta que años después, la Directora General, Eva Ledo (ahora Consejera de Educación), buscó una fórmula que beneficiase a los docentes de esta especialidad, firmando un acuerdo de estabilización que les permite completar la jornada en otros centros. "En algunos casos tenemos que trabajar en tres colegios para llegar a una jornada completa", matiza Menéndez.

Colegios concertados

Lo que hace que la media global de alumnos asturianos que cursan Religión se mantenga por encima de la del resto del país son los colegios concertados que, casi en su totalidad, son de fundaciones o entidades religiosas. Según la última estadística, el 93,4% de los alumnos de Primaria cursan religión frente al 6,6% que no lo hacen (que se correspondería a alguno de los seis colegios concertados laicos que hay en el Principado). Unas cifras que contrastan con las de la pública, donde la mayoría (54,1%) no elige la asignatura.

Su descenso desde el curso 2019-2020 fue casi anecdótico (apenas un 2%) y se corresponde al propio declive de la natalidad. "Hay una clara secularización de la sociedad asturiana, y eso de ve de forma más acentuada en la red pública", explica Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas. "Quien elige un colegio concertado sabe el tipo de enseñanza que está eligiendo y por eso la matriculación, donde realmente varía, es en los colegios públicos", comenta.