Un histórico de Renfe critica los AVE de Asturias: “Los asientos no son los adecuados y tampoco hay cobertura"

Alberto García, ex alto directivo de Renfe cuyo último puesto antes de su jubilación fue el de director del Servicio de Estudios, ofreció este jueves charla en el Museo del Ferrocarril de Asturias, en Gijón, sobre el sistema ferroviario español.

El astorgano, de 70 años, considera que la llegada de la alta velocidad a Asturias, gracias a la apertura de la Variante de Pajares y a la puesta en marcha de los trenes de última generación, ha supuesto «un antes y un después», aunque advierte de que aún hay aspectos que mejorar y que no conviene conformarse con lo conseguido.

En opinión de este histórico de la industria ferroviaria, uno de los asuntos pendientes es la comodidad de los AVE que prestan servicio en Asturias, los trenes modelo 106, inaugurados en mayo de 2024. «Es un gran convoy desde el punto de vista técnico, pero no es admisible la incomodidad del tren.

Los asientos no son los adecuados y Renfe debería ponerse de acuerdo con Talgo, el fabricante, para cambiarlos. Eso hay que hacerlo cuanto antes», señala.

García también pone el foco en otro problema que, a su juicio, debe solucionarse. «No hay cobertura telefónica en los túneles de la Variante y eso no es de recibo. No puede ser que a estas alturas no haya conexión; debería ser una exigencia, porque además puede ocurrir una incidencia y ser necesario comunicarse», apunta.

El exdirectivo de Renfe considera además que los trenes podrían mejorar los tiempos de viaje, ya que por la Variante podrían circular más rápido de lo que lo hacen actualmente. García recordó también al asturiano Alejandro Rebollo, político, expresidente de Renfe y primer impulsor de la Variante, ya fallecido.