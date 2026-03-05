De los insólitos 27 grados en Colunga a los 8 bajo cero en Urriellu: el pasado febrero fue el quinto más cálido en 60 años y algo más lluvioso

Asturias despidió febrero de 2026 sin tiritona y con paraguas. El mes presentó con un balance meteorológico muy cálido y húmedo, al alcanzar una temperatura media de 9,4 ºC, lo que supone 2,5 ºC por encima del promedio del periodo 1991-2020. El mes se situó como el quinto febrero más cálido en seis décadas (en la serie 1961-2026), según el resumen climatológico mensual efectuado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La anomalía térmica se notó tanto de día como de noche. La máxima media fue de 13,6 ºC (2,2 ºC por encima de lo habitual) y la mínima media alcanzó 5,1 ºC, con una desviación todavía mayor: 2,7 ºC sobre la media del periodo de referencia. Las noches resultaron especialmente templadas.

Más lluvia de la esperada, pero un balance "seco" del año hidrológico

En cuanto a las precipitaciones, febrero sumó 131,4 mm en el promedio regional, un 9% más de lo esperado para el mes. Sin embargo, el acumulado del año hidrológico (octubre de 2025 a febrero de 2026) mantuvo un carácter seco, con 577,3 mm y un déficit del 17% respecto a lo normal en el mismo periodo.

El episodio más destacado de lluvia en 24 horas se registró en Camuño, con 67,0 mm el día 13, en un mes que combinó frentes, borrascas y un tramo final más estable.

Borrascas, nieve en altura y un cierre anticiclónico

La evolución del mes estuvo marcada por varios frentes al inicio y por el paso de borrascas de gran impacto —Leonardo, Marta y Nils— entre los días 5 y 11, con predominio de viento del sur y temperaturas altas. Los días 13 y 14, la borrasca Oriana introdujo aire frío por el norte, desplomó los valores térmicos y dejó precipitaciones importantes, con nieve a partir de 1.000 metros, puntualmente en cotas cercanas a 700 metros. Desde el día 20, una situación anticiclónica aportó estabilidad y, con viento sur-suroeste, volvió a elevar la temperatura hasta el final del mes.

Datos extremos

El parte de extremos dejó imágenes casi de primavera y de pleno invierno en el mismo calendario: 27,0 ºC en Colunga el día 24 y -7,8 ºC en Vega de Urriellu el día 14. En viento, la racha más alta llegó a 141 km/h en Cabo Busto (día 11), mientras que en el Aeropuerto de Asturias se anotaron 117 km/h ese mismo día. Además, febrero contabilizó 242 descargas eléctricas, con un pico de 152 el día 25.