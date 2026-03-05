La justicia vuelve a condenar el abuso temporal en la red del ERA: una sentencia obliga a indemnizar a una trabajadora tras ser estabilizada

Nuevo varapalo judicial para el Principado de Asturias. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) vuelve a reconocer el derecho a indemnización de una trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) que encadenó contratos temporales durante más de quince años antes de obtener una plaza fija mediante el proceso extraordinario de estabilización del empleo público. La sentencia le otorga una indemnización de 20 días por año trabajado.

La animadora cultural comenzó a prestar servicios en la red autonómica en abril de 2009 mediante un contrato por obra a tiempo parcial. La relación laboral se prolongó “sin solución de continuidad hasta el día 14 de enero de 2025”. En el marco del proceso extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, la empleada participó en el proceso selectivo convocado por el Principado y lo superó, firmando finalmente un contrato laboral fijo.

Sin embargo, antes de esa contratación tuvo que formalizar la renuncia al puesto que ocupaba como temporal para poder asumir el nuevo contrato, una exigencia derivada del régimen de incompatibilidades del sector público.

El tribunal reconoce, ante el recurso presentado por Adrián Pérez Suárez, abogado del servicio jurídico de USIPA, que la relación laboral estuvo marcada por una “dilatada falta de estabilidad” y por una situación de precariedad derivada del abuso en la contratación temporal.

La sala subraya que la trabajadora permaneció más de quince años en situación de temporalidad "sin posibilidad real de estabilidad", debido a que la Administración no convocó antes los procesos de cobertura definitiva de la plaza.

La sentencia establece, además, que haber superado el proceso de estabilización y continuar trabajando para la Administración no impide cobrar la indemnización por el abuso de la contratación temporal previa.

“Esperamos más sentencias en favor de los trabajadores en abuso de contratación y de diferentes colectivos. El Principado tendrá que hacer frente a muchas indemnizaciones...”, advierte Guadalupe Lorenzo, coordinadora general de USIPA y SAIF.