La Ley de Propiedad horizontal lo confirma: las comunidades de propietarios pueden prohibir mascotas en su edificio

En España, la convivencia con animales domésticos forma parte del día a día de millones de hogares. La presencia de las mascotas no solo ha trasformado la estructura familiar, sino también la vida en las comunidades de vecinos.

Esta situación entre residentes puede generar conflictos y más cuando se trata especialmente de perros. Ya algunas comunidades se han planteado la aplicación de normas más estrictas que limitan o incluso prohíben la prescencia de perros en determinadas zonas o incluso, en todo el edificio.

La medida ha abierto un debate entre quienes defienden el derecho de los propietarios de mascotas y quienes priorizan la tranquilidad, la higiene y la seguridad dentro del inmueble. Ante esta situación, surgen preguntas sobre hasta qué punto una comunidad puede imponer este tipo de restricciones y cómo afectan a los vecinos que ya conviven con sus animales.

La comunidad veta las mascotas

Un vecino de la localidad de Nigrán, Pontevedra, ha perdido la batalla legal tras intentar convivir con su perro caniche, después de que la comunidad de vecinos impusiera desde 2010 una total prohibición de mascotas en todo el edificio. La norma, incorporada en los estatutos de la comunidad y votada unánimemente en juntas de propietarios, impedía tener animales domésticos en cualquier vivienda inmueble, con la única excepción de los perros guía.

La disputa comenzó cuando el residente, que se mudó años después de que dicha norma fuera aprobada con un caniche como animal de compañía. La comunidad respondió con la norma vigente y el vecino decidió llevar el caso a los tribunales. El dueño alegó que la imposición era abusiva y contraria a la Ley de Bienestar Animal, la cual reconoce a los animales como parte del núcleo familiar.

No obstante, la magistrada del juzgado de Vigo sentenció en diciembre de 2025 a favor de la comunidad, señalando que el propietario conocía la prohibición al adquirir la vivienda. El impedimento fue aprobado en su momento de forma válida y se aplicó de manera continuada durante 16 años, debido a graves problemas de convivencia previos.

La letra pequeña de la Ley

La ley de Propiedad Horizontal es aquella que regula la convivencia en edificios residenciales en España. Dicha legislación no contiene ninguna prohibición general de tener mascotas. Sin embargo, permite que los estatutos de cada comunidad establezcan normas de convivencia específicas. Actualmente, existen debates jurídicos en torno a lo que se puede o no restringir, en este caso el juez consideró que la restricción estaba correctamente acordada y figura claramente en la normativa interna del edificio.

No existe ningún abuso de derecho. La prohibición se mantuvo de manera "pacífica" durante más de una década "sin trato discriminatorio". El demandante frente a la norma adoptó una "decisión individual" con plena consciencia de la "normativa comunitaria vigente", pretendiendo posteriormente la suspensión de la misma, sin haber promovido su modificación a través de "los cauces legales previstos". Por esta razón, la normativa comunitaria fue declarada "válida" y está "vigente".

Esta declaración judicial pone de manifiesto el peso que pueden tener los acuerdos comunitarios cuando se formalizan legalmente, y abre la puerta a que otras comunidades de viviendas reevalúen sus propias normativas sobre la pertenencia de animales de compañía, especialmente cuando estos se consideran integrantes del hogar en la legislación de bienestar animal.