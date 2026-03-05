María López-Fanjul: "La mujer libre siempre se vio como algo peligroso"

A la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, la proximidad del 8M le hace pensar en "la obligación que tenemos los historiadores, los que trabajamos en los museos, de ser críticos y de animar al público a serlo". Enredada en esas reflexiones, que no son nuevas, acaba frente al cuadro en el que Juan Carreño de Miranda pintó en 1647 a una "Magdalena penitente", semidesnuda, expuesta a las miradas, vulnerable y solitaria. Es una de las representaciones canónicas de la imaginería católica, explica, y quizás la única que puede llegar a tener algo que ver con el personaje histórico, porque la tradición cuenta que, tras la muerte de su Maestro, María de Magdala se retiró al desierto a meditar. Otras veces aparece vestida suntuosamente, otras como una prostituta, identificándola con la que, en la Biblia, arrepentida, lava los pies al Maestro.

"¿Por qué? ¿Por qué se la identifica con esa figura? Porque María era una figura que molestaba en la lectura de una religión y una sociedad patriarcales. Que hubiera una mujer independiente, valiente, que decidiera no casarse, que abandonara la casa familiar, que pensara por sí misma, que tomara decisiones por sí misma… Era algo muy difícil de vender, y sigue siéndolo", plantea.

"La figura de la mujer sin pareja y sin hijos es algo que sigue chocando socialmente", argumenta, así que la única manera de justificar su presencia en la trama de los Evangelios era, a juicio de la directora del Bellas Artes, convertirla en una prostituta y, además, arrepentida. "No puede haber una mujer fuerte, independiente y valiente que sea buena. La mujer libre siempre se vio como algo peligroso", afirma. Era necesario encajar la personalidad de María de Magdala en una estructura social y religiosa patriarcal, que hemos heredado.

Lo que María López-Fanjul propone es que "los museos seamos responsables a la hora de explicar a través de sus obras por qué a esta mujer se la representó –y todavía se la representa así–. Que no simplemente describan una iconografía, sino que se expliquen a través de una cartela –que por ahora no existe, pero existirá– las razones históricas por las que se decidió muy conscientemente identificar la valentía y la independencia de la mujer con la prostitución. "Y la misma responsabilidad se la pido al público: que exija rigurosidad académica, más allá de las descripciones iconográficas", añade.

Hay muchas otras lecturas posibles de una representación arquetípica como la de Magdalena, tan asumida. Pues, sin ir más lejos, apunta López-Fanjul, "en una sociedad patriarcal la mala es , obviamente, la prostituta, no el cliente, la mala es la mujer desnuda –a la que han desnudado–, no el que mira". La directora del Bellas Artes está convencida que pequeños cambios, como el que antes mencionaba en las cartelas de algunas obras, pueden tener una enorme influencia, cambiar y mejorar la sensibilidad y la convivencia social.

Algunas de esas ideas las expondrá hoy en una mesa redonda, a las 18.30 horas, en el Museo Arqueológico de Asturias, que llevará por título "Las mujeres en la práctica museal: diálogos entre Europa y América Latina". Además de ella, intervendrán las historiadoras María Elena Bedoya Hidalgo, Paloma Sánchez Broch y la arqueóloga Carmen Pérez Maestro.

El Bellas Artes ha organizado, en torno al 8M, un taller para jóvenes, de 18 a 30 años, el sábado, y dos visitas guiadas, sábado y domingo, sobre la imagen de la mujer en el arte y sobre maestras creadoras en su colección.