Martín Berasategui y Rafael García Santos, "dos grandes" de la cocina y la crítica gastronómica que recibirán premio en Asturias
La asociación Fomento de la Cocina Asturiana entregará el próximo 18 de marzo las distinciones durante un acto en el que ambos protagonizarán una mesa redonda
El cocinero Martín Berasategui (San Sebastián, 1960) y el crítico gastronómico Rafael García Santos (Santander, 1954) recibirán este año el premio «Fomento de la Cocina Asturiana», entregado por la asociación del mismo nombre. Ambos recogerán la distinción el próximo miércoles 18 de marzo durante un acto en el auditorio «Príncipe Felipe» de Oviedo, a partir de las 19 horas, en el que también protagonizarán una mesa redonda sobre el momento actual de la gastronomía, la evolución de ésta en las últimas décadas tanto en España como en Asturias, así como sus retos.
Pedro Morán, presidente de Fomento de la Cocina Asturiana (FOCOA), fue el encargado de anunciar el premio este mismo jueves en Oviedo, arropado por los miembros del colectivo, así como de la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, y el vicepresidente de la patronal de hostelería y hotelería (Otea), Fernando Corral.
Morán habló de Berasategui y García Santos como «dos grandes» de la cocina y la crítica en España. El cocinero, que atesora en la actualidad 12 estrellas Michelin, es «el más brillante», en palabras del presidente de FOCOA. Berasategui, que este año celebra el 40.º aniversario de su primera estrella en el Bodegón Alejandro, mantiene una relación especial con los cocineros y la cocina asturiana.
De García Santos, Pedro Morán resumió: "Con él empezó todo". Y recordó su trabajo a principios de la década de los años 90 para impulsar las primeras jornadas gastronómicas en Vitoria o sus reseñas: «Él recorría toda España para publicar críticas gastronómicas bajo un mismo criterio. Es un personaje especial».
Colectivo más veterano
Lara Martínez aplaudió el trabajo de Fomento de la Cocina, «la asociación más veterana, con la que siempre es importante ir de la mano. Su trabajo es importante para que la gastronomía sea el motivo por el que más nos visitan en Asturias en la actualidad».
Por su parte, Fernando Corral destacó la «importancia extraordinaria» de los galardonados. Del cocinero destacó «el cariño especial que siempre ha mostrado por Asturias», mientras que a Rafael García Santos lo calificó como una de las figuras «más respetadas» de la crítica gastronómica.
El premio «Fomento de la Cocina Asturiana» lo han recibido cocineros de la talla de Ferran Adrià, Joan Roca o Quique Dacosta. Tras la entrega el próximo día 18 en el auditorio, habrá una cena en Deloya Gastronomía, cuyas entradas ya están a la venta por 110 euros.
La trayectoria de Fomento de la Cocina Asturias
La asociación Fomento de la Cocina Asturiana (FoCo) cuenta actualmente con nueve miembros, a saber: Casa Gerardo (Prendes), Real Balneario de Salinas (Salinas), Mestura (Oviedo), Casa Fermín (Oviedo), Casa Farpón-Asador (Siero), Casa Tataguyo (Avilés), La Pondala (Gijón), La Tabla (Gijón) y Del Arco (Oviedo).
La entidad, que recoge a algunos de los cocineros más prestigiosos de la región, fue creada en el año 1980 por iniciativa de Luis Gil Lus (Casa Fermín). Por ella, durante estas cuatro décadas de vida, han pasado establecimientos de la talla de Trascorrales, La Gruta, Casa Conrado, Las Delicias, Casa Víctor, La Goleta, La Serrana, Casa Consuelo, Marchica, Hostal San Félix o la Venta del Jamón.
Desde sus inicios, y hasta nuestros días, han luchado por mantener la tradición culinaria asturiana, sabiendo adaptarla a los nuevos tiempos, apostando por aunar tradición e innovación.
Ese papel de guardianes de la cocina asturiana les ha valido el premio a la concordia “José Luis Fernández Noriega” otorgado en el año 2022 por Hostelería de España.
