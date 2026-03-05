Martín Berasategui y Rafael García Santos, "dos grandes" de la cocina y la crítica gastronómica que recibirán premio en Asturias

El cocinero Martín Berasategui (San Sebastián, 1960) y el crítico gastronómico Rafael García Santos (Santander, 1954) recibirán este año el premio «Fomento de la Cocina Asturiana», entregado por la asociación del mismo nombre. Ambos recogerán la distinción el próximo miércoles 18 de marzo durante un acto en el auditorio «Príncipe Felipe» de Oviedo, a partir de las 19 horas, en el que también protagonizarán una mesa redonda sobre el momento actual de la gastronomía, la evolución de ésta en las últimas décadas tanto en España como en Asturias, así como sus retos.

Pedro Morán, presidente de Fomento de la Cocina Asturiana (FOCOA), fue el encargado de anunciar el premio este mismo jueves en Oviedo, arropado por los miembros del colectivo, así como de la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, y el vicepresidente de la patronal de hostelería y hotelería (Otea), Fernando Corral.

Sentados, por la izquierda, Fernando Corral, Pedro Morán, Lara Martínez y Luis Alberto Martínez (cocinero). De pie, por la izquierdad, los cocineros y restaurantistas Juan Ramón González, Marcos Morán, Adriana Reginelli, David Menéndez y Juan Rivero, todos integrantes de FOCOA. / Guillermo García

Morán habló de Berasategui y García Santos como «dos grandes» de la cocina y la crítica en España. El cocinero, que atesora en la actualidad 12 estrellas Michelin, es «el más brillante», en palabras del presidente de FOCOA. Berasategui, que este año celebra el 40.º aniversario de su primera estrella en el Bodegón Alejandro, mantiene una relación especial con los cocineros y la cocina asturiana.

De García Santos, Pedro Morán resumió: "Con él empezó todo". Y recordó su trabajo a principios de la década de los años 90 para impulsar las primeras jornadas gastronómicas en Vitoria o sus reseñas: «Él recorría toda España para publicar críticas gastronómicas bajo un mismo criterio. Es un personaje especial».

Colectivo más veterano

Lara Martínez aplaudió el trabajo de Fomento de la Cocina, «la asociación más veterana, con la que siempre es importante ir de la mano. Su trabajo es importante para que la gastronomía sea el motivo por el que más nos visitan en Asturias en la actualidad».

Por su parte, Fernando Corral destacó la «importancia extraordinaria» de los galardonados. Del cocinero destacó «el cariño especial que siempre ha mostrado por Asturias», mientras que a Rafael García Santos lo calificó como una de las figuras «más respetadas» de la crítica gastronómica.

El premio «Fomento de la Cocina Asturiana» lo han recibido cocineros de la talla de Ferran Adrià, Joan Roca o Quique Dacosta. Tras la entrega el próximo día 18 en el auditorio, habrá una cena en Deloya Gastronomía, cuyas entradas ya están a la venta por 110 euros.