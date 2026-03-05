Mujer, mayor de 45 años y con baja formación: el retrato tipo del parado asturiano

Mujer, mayor de 45 años, con más de un año en paro, baja formación y experiencia en sectores de escasa cualificación. Este es perfil de desempleado que más abunda en Asturias. Es una de las conclusiones del primer informe sobre el mercado laboral regional que ha elaborado la Cátedra de Evaluación de Políticas de Empleo de la Universidad de Oviedo. Una iniciativa de la institución académica y el Servicio de Empleo del Principado (Sepepa) para radiografiar a los más de 52.000 parados asturianos y averiguar las probabilidades que tienen de encontrar un puesto de trabajo.

El estudio analiza los perfiles de los 57.908 parados que tenía en Asturias en octubre de 2023 (mes escogido por su poca exposición a la estacionalidad) y, a partir de determinadas características (sexo, edad, nivel de formación, experiencia previa, sector de búsqueda, ubicación geográfica...), evaluar su empleabilidad. Conclusión: para más de la mitad de los desocupados (30.717) era baja o muy baja. En concreto, para el 45,6% era baja y para el 7,5%, muy baja.

Si bien todas las circunstancias del parado tienen infuencia, una variable "crucial" es el tiempo en que la persona lleva inscrita en el paro. "Cuanto más tiempo lleva parada, más se cronifica su situación", afirmó este jueves uno de los autores del informe, Juan Francisco Canal, profesor de la Facultad de Economía.

El informe se ha elaborado mediante un nuevo modelo econométrico que el Sepepa incorporará a su funcionamiento para asistir con más precisión a los desocupados asturianos en función de sus características. Un modelo que, según precisó Canal, "no está pensado para sustituir a los trabajadores del Sepepa, sino para ayudarles".

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que presidió la presentación del estudio, valoró que el nuevo modelo "nos ayudará a trabajar de forma mucho más segmentada y quirúrgica a la hora de diagnosticar las necesidades y oportunidades laborales", ya que "las vacantes que existen en el mercado y los demandantes de empleo muchas veces no buscan lo mismo".